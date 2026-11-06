ZAHTEV SE MOŽE PODNETI DO 3. MAJA 2027: Objavljeno uputstvo kako mali investitori Alta banke mogu da naplate potraživanje

AGENCIJA za osiguranje depozita pozvala je danas male investitore Alta banke da najkasnije do 3. maja 2027. godine podnesu zahtev za isplatu zaštićenog potraživanja.

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

Agencija za osiguranje depozita vrši isplatu zaštićenog potraživanja malog investitora klijenta Alta banke a.d. Beograd najviše do 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu koji utvrđuje Narodna banke Srbije, na dan donošenja rešenja o pokretanju stečajnog postupka.

Zahtev za isplatu zaštićenog potraživanja može se podneti poštom ili neposredno putem pisarnice na adresu Agencije za osiguranje depozita: Masarikova 5, 11000 Beograd, navodi se u saopštenju.

- Izuzetno, ako je mali investitor, iz razloga na koje nije mogao da utiče, bio sprečen da podnese zahtev u roku iz prethodnog stava, rok se produžava do 3.11 2027. godine - navode iz agencije.

U tom slučaju, mali investitor je dužan da podnese dokaznu dokumentaciju (sudske presude, dokumenta državnih institucija i sl.) koja potvrđuje opravdanost sprečenosti podnošenja zahteva.

Obrazac zahteva za isplatu zaštićenog potraživanja može se preuzeti sa internet stranice Agencije za osiguranje depozita Zahtev za isplatu i u prostorijama ALTA banke AD Beograd u stečaju na adresi Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd.

Uz zahtev za ispaltu, potrebno je priložiti original ili overenu fotokopiju prateće dokumentacije koju podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev (ugovori, potvrde, rešenja i drugo) i fotokopiju važeće identifikacione isprave (fizička lica), odnosno original ili overenu fotokopiju izvoda iz registra privrednih subjekata (pravna lica).

U roku od 60 dana od dana donošenja rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad Alta bankom a.d. Beograd, Agencija sastavlja listu priznatih i osporenih potraživanja malih investitora kojom se utvrđuje pravo na isplatu odnosno iznos zaštićenog potraživanja.

Izvod iz liste Agencija dostavlja malom investitoru koji može podneti pisani prigovor na utvrđen iznos zaštićenog potraživanja u roku od 10 dana od dana dostavljanja izvoda.

Isplata zaštićenih potraživanja počeće najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja liste priznatih i osporenih potraživanja malih investitora.

Zaštićeno potraživanje obuhvata novčana sredstva položena i/ili proistekla na osnovu investicionih usluga i aktivnosti i finansijske instrumente koje banka drži, administrira i njima upravlja za račun klijenta.

Pokrivena su ukupna potraživanja malog investitora prema banci bez obzira na broj računa, valutu, broj investicionih usluga i aktivnosti, odnosno ugovora, kao i mesta vođenja računa.

Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad ALTA bankom i pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.

Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

(Tanjug)