Sunovrat Roversa ne garantuje dvojku: skorašnje tendencije nas upućuju da odigramo ovaj TIP

Bristol rovers i Kembridž sastaju se u prvom kolu FA kupa, takmičenja u kojem favoriti neretko imaju više problema nego što bi se dalo očekivati. Za oba tima ovo je prilika da nastave takmičenje i obezbede bar još jednu utakmicu u najstarijem fudbalskom kupu na svetu.

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Bristol rovers je za samo mesec dana prešao put od trećeg do 17. mesta u Ligi dva. Ekipa Stiva Evansa ne zna za pobedu na poslednjih sedam utakmica, a posebno zabrinjava odbrana, koja je na prethodnih šest susreta primila 13 golova.

Ipak, Bristol je uspevao da zatrese mrežu i u porazima od Vikama, Barneta, Salforda i Flitvuda.

Kembridž je u znatno boljem položaju. Povratnik u Ligu jedan ima 21 bod i samo jedan ga deli od zone plej-ofa. Posle četiri prvenstvena meča bez pobede, ekipa Nila Harisa je u EFL trofeju deklasirala Brajton U21 sa 6:0, uz dva pogotka Kaluma Steda.

Ali ova ubedljiva pobeda nad mladim timom Brajtona ne sme da sakrije probleme u odbrani Kembridža. Gosti su primili tri gola od Plimuta, dva od Vikama, a mrežu nisu sačuvali ni protiv Barnslija i Šefild vensdeja. Na četiri od poslednjih pet prvenstvenih utakmica Kembridža oba tima su postizala golove.

Upravo je to najjači argument za GG. Bristol je postigao gol u četiri od poslednjih šest mečeva, iako je pet izgubio, dok je Kembridž na četiri od prethodnih pet ligaških susreta i postigao i primio pogodak. Gosti imaju kvalitetniji napad i igraju protiv odbrane koja je primila 13 golova u šest utakmica, ali ni sami nisu uspevali da sačuvaju mrežu protiv prvenstvenih rivala.

Zato je GG zanimljiviji izbor od pogađanja pobednika.

Naš tip: GG (kvota 1,52)