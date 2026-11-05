Tenis

Nije znala da je snimaju: Amerikanka brutalno oplela po Miri Andrejevi (VIDEO)

В.М.

05. 11. 2026. u 15:13

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Američka teniserka Džesika Pegula privukla je pažnju javnosti nakon što je u razgovoru sa svojim trenerom iznela niz kritika na račun ruske igračice Mire Andrejeve. Njene reči zabeležene su kamerom nakon zajedničkog treninga na završnom WTA turniru, a Pegula, prema navodima, nije bila svesna da se razgovor snima.

Није знала да је снимају: Американка брутално оплела по Мири Андрејеви (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus)

Amerikanka je priznala da je promenila mišljenje o mladoj Ruskinji, iako je ranije imala veoma pozitivno mišljenje o njoj. Kao glavni razlog navela je njeno ponašanje na terenu, koje je ocenila kao nadmeno i neprimereno.

- Uvek je bila veoma ljubazna prema meni, ali sam izgubila svako poštovanje koje sam imala prema njoj. Mislim da je dobra devojka, ali ponekad se ponaša kao diva. Trebalo bi da nauči da bude skromnija - poručila je Pegula.

Posebno ju je iznervirao odnos Andrejeve prema sopstvenom treneru tokom treninga. Pegula nije krila nezadovoljstvo zbog načina na koji se Ruskinja ophodila prema članu svog stručnog štaba, smatrajući takvo ponašanje izrazom nepoštovanja.

- Ne osvojiš nijedan gem, protivnik vodi 4:0, a ti se tako ponašaš prema treneru i gađaš ga lopticama. To je zaista nepoštovanje - rekla je Amerikanka u razgovoru koji je zabeležen kamerom.

Ipak, uprkos oštrim rečima, Pegula nije osporila teniske kvalitete mlade Ruskinje. Naprotiv, istakla je njene izuzetne sposobnosti, posebno kada je reč o servisu i razumevanju igre.

Andrejevu je potom uporedila sa američkom teniserkom Koko Gof, napravivši zanimljivo poređenje njihovih mentaliteta.

Prema Pegulinom mišljenju, Andrejeva poseduje izuzetan talenat, ali bi uz drugačiji pristup i mentalnu snagu kakvu pokazuje Gof mogla da napravi još veći iskorak u karijeri.

- Zanimljivo je uporediti nju i Koko Gof. Kada bi imala Koko mentalitet, bila bi bolja od nje - zaključila je Pegula.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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