UMANJENJE RAČUNA ZA STRUJU OD 1.000 DINARA MESEČNO TOKOM GREJNE SEZONE: Evo koji penzioneri imaju pravo na ovo

PENZIONERI u Srbiji čija mesečna penzija ne prelazi 31.092,11 dinara, a brojilo za električnu energiju glasi na njihovo ime, imaju pravo na umanjenje računa za struju od 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone. Za ostvarivanje ovog prava nije potrebno podnositi zahtev, jer postupak pokreće lokalna samouprava po službenoj dužnosti.

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Olakšica se primenjuje od oktobra 2026. do marta 2027. godine, odnosno tokom šest meseci. To znači da korisnici koji ostvaruju pravo mogu ukupno da uštede 6.000 dinara na računima za električnu energiju.

Ova mera predviđena je izmenama Uredbe o energetski ugroženom kupcu, koje je Vlada Srbije usvojila 24. septembra.

Ko ima pravo na popust od 1.000 dinara?

Da bi penzioner ostvario ovu olakšicu bez podnošenja zahteva, potrebno je da ispuni dva osnovna uslova:

- Da njegova penzija iznosi najviše 31.092,11 dinara mesečno.

- Da brojilo za električnu energiju glasi na njegovo ime.

Ukoliko su oba uslova ispunjena, postupak za sticanje statusa energetski ugroženog kupca pokreće nadležna lokalna samouprava.

To znači da penzioneri iz ove kategorije ne moraju sami da podnose prijavu za ostvarivanje prava.

Šta ako popust nije prikazan na računu?

Penzioneri koji ispunjavaju propisane uslove, a na računu ne vide umanjenje od 1.000 dinara, trebalo bi najpre da provere da li je brojilo registrovano na njihovo ime.

Zatim mogu da se obrate nadležnoj službi svoje gradske ili opštinske uprave i zatraže informaciju da li je za njih pokrenut postupak i da li im je priznat status energetski ugroženog kupca.

Ukoliko je status priznat, a popust nije prikazan na računu, potrebno je proveriti obračun sa nadležnim snabdevačem električnom energijom.

Važno je napomenuti da zvanična saopštenja ne preciziraju poseban postupak za svaku situaciju u kojoj umanjenje izostane, pa je potrebno proveriti konkretan slučaj.

Pravo imaju i pojedine druge kategorije građana

Olakšice su proširene i na građane sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide, kao i određene korisnike prava iz boračko-invalidske zaštite.

Za razliku od penzionera sa najnižim primanjima, ove kategorije pravo ostvaruju podnošenjem zahteva lokalnoj samoupravi, uz dostavljanje poslednjeg računa za električnu energiju, pod uslovima propisanim uredbom.

Dodatne pogodnosti tokom grejne sezone

Za građane sa priznatim statusom energetski ugroženog kupca tokom grejne sezone neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone potrošnje sa 1.600 na 1.200 kilovat-sati.

Takođe, energetski ugroženi kupci mogu ostvariti druge propisane olakšice za električnu energiju, prirodni gas ili grejanje, u zavisnosti od kategorije korisnika i ispunjenih uslova.

Gde građani mogu da se informišu?

Građani koji nisu sigurni da li ostvaruju pravo na umanjenje računa mogu da se obrate nadležnoj gradskoj ili opštinskoj upravi.

Penzionerima se savetuje da provere na čije ime glasi brojilo, kao i da li je umanjenje prikazano na obračunu električne energije.

Popust od 1.000 dinara mesečno predviđen je za period od oktobra 2026. do marta 2027. godine, a za penzionere koji ispunjavaju propisane uslove postupak se pokreće bez njihovog zahteva.

(Direktno)