Dordreht je najlošiji domaćin u ligi
NAC Breda gostuje Dordrehtu u susretu koji predstavlja priliku za njih da nastave dobre rezultate u gostima
Domaćin će nastojati da nametne svoj ritam, ali Breda ima dovoljno razloga da veruje da može da preuzme kontrolu nad utakmicom.
Holandski fudbal tradicionalno donosi dosta ofanzivne igre, ali to ne znači da svaki susret treba posmatrati kroz broj golova. Ovde nam je zanimljiviji odnos snaga i mogućnost da gosti iskoriste svoje prednosti u organizaciji napada.
Dordreht će verovatno tražiti prilike kroz brze prelaske na protivničku polovinu, dok bi Breda trebalo da nastoji da što duže drži loptu i natera domaćina na greške. Posebno će biti važno kako će gosti reagovati u trenucima kada izgube posed.
Naš predlog nosi više rizika od dvostruke šanse, ali nudi i primamljiviju kvotu.
Naš tip: 2 (1,57)
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