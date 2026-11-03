STATISTIKA KOJA NE LAŽE: Svi gledaju u tradiciju od 14 mečeva i trtrljaju ruke
Viljareal dočekuje zahuktali Pari Sen Žermen u okviru 4. kola ligaške faze UEFA Lige šampiona.
Žuta podmornica“ ove sezone u Evropi igra po principu "gol više". Njihove dosadašnje tri utakmice u elitnom takmičenju donele su čak 16 pogodaka, što dovoljno govori o napadačkom potencijalu, ali i ozbiljnim promajama u defanzivi.
U prošlom kolu su doživeli bolan poraz od Liverpula (4:3) iako su vodili sa 2:0 nakon pola sata igre. Dodatni problem za domaće jesu izostanci ključnih igrača poput Nikolasa Pepea i Karlosa Romera, dok su prve violine Žerar Moreno i Ilijas Ahomaš pod velikim znakom pitanja.
Ipak, oči navijača biće uprte u Žorža Mikautadžea, koji igra u životnoj formi i postizao je vodeće golove i protiv Napolija i protiv Liverpula.
PSŽ pod komandom Luisa Enrikea izgleda zastrašujuće. Sa tri pobede iz tri meča i gol-razlikom koja uliva strah u kosti, Parižani drže vrh tabele Lige šampiona.
Enrikeov tim u proseku beleži preko 6 golova po meču u ovom takmičenju, a tradicija u Španiji im ide na ruku – na poslednja četiri gostovanja na Pirinejskom poluostrvu upisali su tri pobede i jedan remi.
Gosti u ovaj meč ulaze oslabljeni za Usmana Dembelea, Markinjosa i Hviču Kvaracheliju, ali sa raspoloženim Dezireom Dueom (već 21 gol-učešće u LŠ) i Fabijanom Ruizom, francuski šampion ima i više nego dovoljno oružja da juriša na sva tri boda.
Čak 12 od poslednjih 14 domaćih utakmica Viljareala u svim takmičenjima završeno je igrom GG&3+ (oba tima daju gol i tri ili više golova na meču).
NAŠ TIP: GG&3+ (1.55)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz NBA
02. 11. 2026. u 13:51
NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
02. 11. 2026. u 13:28
CLV i ROI: Dva pokazatelja koja otkrivaju koliko ste zaista uspešni u klađenju
02. 11. 2026. u 12:27
Nastavlja se dominacija: Nikolu Jokića niko ne može zaustaviti!
02. 11. 2026. u 12:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)