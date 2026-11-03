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STATISTIKA KOJA NE LAŽE: Svi gledaju u tradiciju od 14 mečeva i trtrljaju ruke

Марко Паунић
Marko Paunić

03. 11. 2026. u 09:22

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Viljareal dočekuje zahuktali Pari Sen Žermen u okviru 4. kola ligaške faze UEFA Lige šampiona.

СТАТИСТИКА КОЈА НЕ ЛАЖЕ: Сви гледају у традицију од 14 мечева и тртрљају руке

AP Photo/Teresa Suarez

Žuta podmornica“ ove sezone u Evropi igra po principu "gol više". Njihove dosadašnje tri utakmice u elitnom takmičenju donele su čak 16 pogodaka, što dovoljno govori o napadačkom potencijalu, ali i ozbiljnim promajama u defanzivi.

U prošlom kolu su doživeli bolan poraz od Liverpula (4:3) iako su vodili sa 2:0 nakon pola sata igre. Dodatni problem za domaće jesu izostanci ključnih igrača poput Nikolasa Pepea i Karlosa Romera, dok su prve violine Žerar Moreno i Ilijas Ahomaš pod velikim znakom pitanja.

Ipak, oči navijača biće uprte u Žorža Mikautadžea, koji igra u životnoj formi i postizao je vodeće golove i protiv Napolija i protiv Liverpula. 

PSŽ pod komandom Luisa Enrikea izgleda zastrašujuće. Sa tri pobede iz tri meča i gol-razlikom koja uliva strah u kosti, Parižani drže vrh tabele Lige šampiona.

Enrikeov tim u proseku beleži preko 6 golova po meču u ovom takmičenju, a tradicija u Španiji im ide na ruku – na poslednja četiri gostovanja na Pirinejskom poluostrvu upisali su tri pobede i jedan remi.

Gosti u ovaj meč ulaze oslabljeni za Usmana Dembelea, Markinjosa i Hviču Kvaracheliju, ali sa raspoloženim Dezireom Dueom (već 21 gol-učešće u LŠ) i Fabijanom Ruizom, francuski šampion ima i više nego dovoljno oružja da juriša na sva tri boda. 

Čak 12 od poslednjih 14 domaćih utakmica Viljareala u svim takmičenjima završeno je igrom GG&3+ (oba tima daju gol i tri ili više golova na meču). 

NAŠ TIP: GG&3+ (1.55)

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