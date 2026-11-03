Fudbal

Janko Tipsarević u neverici! Bivši srpski teniser očajan zbog onoga što mu se upravo desilo

М.П.

03. 11. 2026. u 07:05

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Јанко Типсаревић у неверици! Бивши српски тенисер очајан због онога што му се управо десило

Foto: Printskrin

Proslavljeni srpski teniser Janko Tipsarević doživeo je pravu sportsku tragediju u Parizu, gde je u neverici i potpunom očaju posmatrao kako njegov štićenik Denis Šapovalov predaje dobijen meč.

Nekadašnji as, a sadašnji trener kanadskog tenisera, morao je sa svojim igračem da spakuje kofere znatno ranije nego što je iko mogao da predvidi, i to u trenutku kada je pobeda nad Karenom Hačanovom bila na dohvat ruke.

Jankova ogromna zabrinutost bila je uočljiva još tokom prvog seta, koji je Kanađanin izgubio. Ipak, Šapovalov je uspeo dramatično da se vrati u meč, izjednači na 1:1 kroz taj-brejk i potpuno preuzme kontrolu nad susretom. U odlučujućem setu usledila je prava dominacija i sigurno vođstvo od čak 4:1.

Međutim, baš kada je ruski teniser servirao za opstanak i kada je sve vodilo ka sigurnom trijumfu, dogodila se katastrofa.

Zbog iznenadne povrede, Šapovalov je primoran da preda ovaj uzbudljiv duel i oprosti se od Mastersa u Parizu, ostavivši Tipsarevića na tribinama u apsolutnom šoku zbog surovog sportskog maleroza koji im se upravo dogodio.
 

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