GOL-MAŠINA SA PROMAJOM POZADI! Zaboravite čist kec na Barsu, ova kombinacija večeras donosi profit!

Večeras nas na legendarnom Kamp Nou očekuje jedan od najuzbudljivijih okršaja četvrtog kola Lige šampiona.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

Barselona Hansija Flika dočekuje najveće iznenađenje dosadašnjeg toka elitnog takmičenja, perfektnu Aston Vilu Unaija Emerija. Biće ovo sudar dve napadačke filozofije, ali i meč u kojem tradicija, forma i kadrovski problemi kroje sudbinu na tiketima.

Katalonci u domaćem prvenstvu gaze sve pred sobom (za vikend su demolirali Alaves sa 6:1), ali u Evropi još uvek traže savršen balans. Poraz od PSŽ-a u prošlom kolu (4:2) upalio je alarme u defanzivnoj liniji. Flikova ekipa igra na gol više – prosečno postižu preko četiri gola po meču na domaćem terenu, ali nemaju sačuvanu mrežu u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima.

Najveća snaga domaćina biće čudesni Lamine Jamal, koji večeras juri istorijski rekord Lige šampiona za najviše postignutih golova jednog tinejdžera. Ipak, Flik ima ogromne muke sa odbranom jer su van stroja standardni defanzivci poput Kundea, Kristensena i Erika Garsije.

Ekipa iz Birmingema drži maksimalnih devet bodova iz tri meča uz impresivnu gol-razliku i čak 12 postignutih golova. Unai Emeri je još jednom dokazao da je doktor za evropske utakmice. Iako u Barselonu stižu nakon lakšeg pada u formi u domaćim okvirima (poraz od Bornmuta u kupu i remi sa Fulamom), „Lavovi” imaju jasan plan.

Defanzivac Pau Tores je otvoreno najavio da će Vila svesno prepustiti posed i tražiti prostor iza visoko postavljene odbrane Barselone preko ekstremno brzih napadača poput Nikolasa Džeksona. Gosti su oslabljeni neigranjem Amadua Onane u veznom redu, što može biti ključni problem u pariranju Pedriju i Rodriju.

Kamp Nou je neosvojiva tvrđava ove sezone. Očekuje se da Barselona slomi otpor Emerijeve taktičke zamke na suvi kvalitet i domaći teren, ali teško da će sačuvati mrežu netaknutom. Tako da uz fiks na Katalonce treba dodati i da će Englezi postići barem jedan gol

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