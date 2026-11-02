SKUŠA IZ RERNE: Zdravo i ukusno

Skuša pečena u rerni, prelivena mirisnom marinadom od belog luka, limuna i svežeg peršuna, pravo je uživanje za sve ljubitelje ribe!

FOTO: Novosti

Sastojci

1 kg očišćene skuše

maslinovo ulje

so po ukusu

Za marinadu:

5–6 čenova belog luka

2 kašike sitno seckanog peršuna

sok od 1 limuna

3–4 kašike maslinovog ulja

Priprema

Očišćenu skušu dobro operite, osušite papirnim ubrusom i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Ribu sa svih strana poprskajte maslinovim uljem i posolite, kako spolja tako i iznutra. Pleh prekrijte aluminijumskom folijom i stavite u prethodno zagrejanu rernu na 200°C. Pecite oko 25 minuta. Pred kraj pečenja sklonite foliju i ostavite ribu još desetak minuta da se lepo zapeče i dobije rumenu boju.

Priprema marinade:

Beli luk sitno iseckajte, dodajte sok od jednog limuna, sitno seckani peršun i nekoliko kašika maslinovog ulja. Sve dobro promešajte. Pečenu skušu prilikom serviranja prelijte pripremljenom marinadom. Poslužiti toplu uz krompir salatu.

Prijatno!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.