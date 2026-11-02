Ručak dana

SKUŠA IZ RERNE: Zdravo i ukusno

Milena Tomasevic

02. 11. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Skuša pečena u rerni, prelivena mirisnom marinadom od belog luka, limuna i svežeg peršuna, pravo je uživanje za sve ljubitelje ribe!

СКУША ИЗ РЕРНЕ: Здраво и укусно

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 kg očišćene skuše 
  • maslinovo ulje
  • so po ukusu
  • Za marinadu:
  • 5–6 čenova belog luka
  • 2 kašike sitno seckanog peršuna
  • sok od 1 limuna
  • 3–4 kašike maslinovog ulja

Priprema

Očišćenu skušu dobro operite, osušite papirnim ubrusom i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Ribu sa svih strana poprskajte maslinovim uljem i posolite, kako spolja tako i iznutra. Pleh prekrijte aluminijumskom folijom i stavite u prethodno zagrejanu rernu na 200°C. Pecite oko 25 minuta. Pred kraj pečenja sklonite foliju i ostavite ribu još desetak minuta da se lepo zapeče i dobije rumenu boju.

Priprema marinade:

Beli luk sitno iseckajte, dodajte sok od jednog limuna, sitno seckani peršun i nekoliko kašika maslinovog ulja. Sve dobro promešajte. Pečenu skušu prilikom serviranja prelijte pripremljenom marinadom. Poslužiti toplu uz krompir salatu. 

Prijatno! 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Politika
Tenis
Fudbal
NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?

NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?