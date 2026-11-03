ODLEPIO ZA SRBINOM! Dijego Simeone "prelomio": Dovedite mi ga u Atletiko Madrid

SPREMA se neočekivani transfer na Pirinejima!

FOTO: AP Photo/Jose Breton

Dijego Simeone je potpuno odlepio za novim reprezentativcem Srbije, Stefanom Džodićem, i od uprave Atletiko Madrida izričito zahteva njegovo dovođenje.

Španska „Marka“ prenosi da je temperamentni šef stručnog štaba „jorgandžija“ doneo konačnu odluku i da su Madriđani već kontaktirali mladog vezistu kako bi otpočeli pregovore oko transfera.

Ipak, realizacija ove Simeonove velike želje neće biti nimalo jednostavna, pre svega zbog činjenice da Almerija za svog bisera potražuje ogromnu sumu novca.

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Glavni problem u pregovorima predstavlja čvrst ugovor kojim je ambiciozni drugoligaš vezao Srbina sve do juna 2032. godine, uz astronomsku izlaznu klauzulu od čak 40.000.000 evra. Ova cena dodatno je skočila nakon što je mladi fudbaler zabeležio debi za A tim Srbije kod selektora Veljka Paunovića.

Stefan Džodić, koji je visok 190 centimetara i pokriva pozicije centralnog i defanzivnog veziste, ove sezone je u Segundi odigrao 10 mečeva, postigao jedan gol i upisao jednu asistenciju.

Rođen je 2005. godine u Francuskoj, gde je njegov otac Nenad Džodić, nekadašnji reprezentativac SR Jugoslavije, stekao status legende Monpeljea. Stefan je karijeru počeo upravo u ovom francuskom klubu, pre nego što je prošlog leta prešao u Almeriju i svojim partijama podigao Španiju na noge i privukao pažnju jednog od najvećih klubova Primere.

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