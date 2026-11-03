Kup život znači Partizanu - Čumić za "Novosti" o sukobu sa Sekom, Iliću, Stanojeviću...

Srpski fudbaler očekuje sve pobede do zimske pauze.

FOTO: FK Partizan

Pokrenuo se Partizan sa mrtve tačke, konačno je vezao dva trijumfa u domaćem prvenstvu, pa sada zauzima osmo mesto na tabeli. Posle Radničkog u Nišu (3:2), savladan je i Zemun kod kuće (3:0), što jasno pokazuje da je novi-stari trener Aleksandar Stanojević (53) uspeo da prodrma ekipu.

Sa povratkom temperamentnog stručnjaka, probudio se i Nikola Čumić (27), koji je letos došao iz Rubina sa etiketom velikog pojačanja. Videlo se da je pauza zbog neigranja u Španiji i Rusiji ostavila traga na njemu, mučio se da uhvati ritam, a pogotovo mu je slaba bila realizacija.

Na "Čairu" je iskusni ofanzivac napokon probio led i baš protiv bivšeg kluba upisao prvenac u crno-belom dresu. Potom je došla i asistencija u nedelju veče, iako je i protiv "fenjeraša" propustio dve-tri odlične šanse da zatrese mrežu.

- Neverovatno zvuči da Partizan dosad nije vezao dve pobede ove sezone, ali nadam se da je ovo nagoveštaj lepog niza za nas. U Nišu i protiv Zemuna smo prikazali dobru igru, disciplinu, energiju... Odigrali smo zrelo, agresivno, borbeno, sa dosta intenziteta, lepih akcija i stvorenih šansi. To publika Partizana zaslužuje i očekuje od nas - kaže Čumić u razgovoru za portal "Novosti".

FOTO: FK Partizan

Srpski fudbaler ne krije da velike zasluge za šest upisanih bodova idu na račun šefa stručnog štaba, ali ne želi da na bilo koji način umanji značaj Saše Ilića, koji je prethodno podneo ostavku zbog serije loših rezultata.

- Svaka promena, u bilo kom poslu, donosi drugačiju energiju. Baš to je nama i bilo preko potrebno, što su uostalom svi mogli da vide. Disciplinovaniji smo, iako zaista ne mogu apsolutno ništa da zamerim bivšem treneru. Sale je najveća legenda Partizana i nezahvalno je, a nije ni na meni da pričam o tome šta se dešavalo u prethodnom periodu. Meni je drago što smo imali priliku da sarađujemo. S druge strane, evidentno je da je novi šef promenio određene stvari, da smo pojačali intenzitet i da bolje vršimo presing na protivnike - naglašava Čumić.

Stanojević je u svom drugom mandatu na klupi "parnog valjka" želeo upravo momka iz Užica da dovede iz Olimpijakosa, ali tada se kockice nisu složile. Nekoliko godina kasnije ipak su dobili šansu da rade zajedno.

- Umešala se tada treća strana u celu priču, ne bih ni da imenujem. Uprava Olimpijakosa nije htela da me pusti u Partizan, a ja sam odlučio da ne odem u taj klub koji me tražio. Pošto nisam mogao u Humsku, onda sam izabrao Lucern. Stanojevića sam obavestio o celoj toj situaciji, sve je znao. Eto, sudbina je sada umešala prste, pa su nam se putevi napokon ukrstili - objašnjava Čumić.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Čini se da se i atmosfera u ekipi dodatno popravila, o čemu posebno svedoči jedan detalj sa meča protiv Zemuna. Naime, pre samo dve nedelje je Demba Sek kažnjen zbog nediscipline i izbačen je iz tima, jer je na treningu želeo da se fizički obračuna upravo sa Nikolom. Senegalac je propustio dva duela, na kraju se izvinio pred celom ekipom, a u nedelju se upisao u strelce baš nakon Čumićeve asistencije, posle čega je pao i zagrljaj njih dvojice.

- Kada igrate u velikom klubu, a nema dobrih rezultata, normalno je da dođe i do nekih čarki i rasprava. Što se mene lično tiče, nisam konfliktan, sujetan ili egoista, nemam mrlju u karijeri. Eto, bio sam najsrećniji što je Demba dao gol, odmah sam pritrčao da mu čestitam. Stvarno želim da negujemo hemiju, da ginemo jedni za druge i da se držimo zajedno, uz navijače. To uvek treba da krasi veličinu kakva je Partizan - poručuje Čumić.

FOTO: FK Partizan Demba Sek i Nikola Čumić u zagrljaju nakon gola protiv Zemuna

Nekadašnji prvotimac Radničkog i Vojvodine svestan je da su navijači željni trofeja, jer ih u Humskoj nema još od 2019. godine.

- Mi moramo da zaslužimo publiku na stadionu, da ih pobedama i dobrom igrom vratimo na tribine u što većem broju. Korak po korak, ali stvarno verujem da ćemo do kraja polusezone da dobijemo sve utakmice, pa da od proleća krenemo još jače. Nažalost, o tituli ne možemo da pričamo, jer stanje na tabeli je takvo kakvo jeste. Međutim, Kup je sto posto naš glavni cilj ove sezone, za nas to predstavlja život. Već se spremamo za gostovanje u Valjevu, gde moramo maksimalno ozbiljno da odigramo. Kiks Vojvodine nam je svima opomena, pa i prošla sezona kada je Partizan ispao odmah na startu od Mačve. To je opasno takmičenje i ne smemo da uđemo sa devizom "lako ćemo". Moramo da budemo ozbiljni i da odradimo posao na najbolji način - upozorava Čumić.

Krilni vezista je tokom karijere promenio veliki broj klubova, igrao u Grčkoj, Španiji, Švajcarskoj i Rusiji, ali nigde se nije mučio sa realizacijom kao sada u Partizanu.

- Prvi put sam se suočio sa situacijom da ne igram u kontinuitetu skoro godinu dana. Dešavalo se ili da sedim na klupi ili da dobijem po 10-15 minuta. Mislim da je veliki broj propuštenih šansi upravo posledica toga. Mene raduje što hvatam ritam i mogu da radim stvari po kojima sam poznat i na osnovu kojih sam napravio tri transfera. To je da mogu da se ponavljam u punom sprintu više puta, da učestvujem u akcijama i budem opasan po protivnika. Realizacija mi u ovom trenutku nije kakva je nekad bila, ali to je malo i do psihe, samopouzdanja i rutine. Treniram naporno, zadovoljan sam kako počinjem da izgledan na terenu. Znam da će golovi i asistencije doći, jer verujem u sebe - zaključuje Čumić.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.