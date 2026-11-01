NATAŠA KANDIĆ O IZJAVI ILIJE SRDANOVIĆA: To što je on rekao nije se moglo čudi godinama (VIDEO)
NATAŠA Knadić je ponovila šta je za nju i Studentsku listu Srebrenica.
Evo šta je ona rekla:
Prvi na listi, g. Ilija Srdanović, kaže, eto to je sud rekao, treba da se ostavi istoričarima. Što se nije čulo na političkoj sceni godinama unazad. Koliko je onda značilo to što onda studenti, sećate se kada su išli u Strazbur, kada su trčali preko Hrvatske, i kada su tamo primljeni i dočekani u Osijeku i da li beše Virovitica ili Vinkovci, gde ih je čak i gradonačelnik... znate li koliko je to značilo... Oni ne znaju ništa šta se tamo događalo, ali to je bio veliki korak preme nekoj normalizaciji.
(Video možete pogledati OVDE)
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