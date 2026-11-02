MOSTARSKE KOCKE: Obavezno sačuvajte ovaj recept
Mostarske kocke su mekane, sočne i bogate čokoladom i orasima. Posebno su praktične za slavske i praznične posluženja.
Sastojci za koru:
- 3 jaja
- 1 šolja mleka
- 1 šolja šećera
- ½ šolje ulja
- ¾ šolje brašna
- ¼ šolje pirinčanog brašna
- 1 prašak za pecivo
- 2 pune kašike džema od kajsija
- 2 kašike kakaa
Za fil:
- 12 kašika šećera
- 6 kašika vode
- 100 gr mlevenih oraha ili lešnika
- 100 gr čokolade za kuvanje
- ½ margarina ili putera
Priprema
U odgovarajućoj posudi sjedinite jaja, mleko, šećer, ulje i džem od kajsija. Dodajte obično i pirinčano brašno, prašak za pecivo i kakao, pa sve dobro umutite dok ne dobijete ujednačenu smesu.
Pripremljenu smesu sipajte u podmazan pleh ili pleh obložen papirom za pečenje. Stavite u prethodno zagrejanu rernu na 220°C i pecite dok kora ne bude gotova. Proverite čačkalicom da li je pečena.
Za fil prokuvajte šećer sa vodom, pa dodajte mlevene orahe ili lešnike, čokoladu za kuvanje i margarin ili puter. Mešajte dok se svi sastojci lepo ne sjedine. Pripremljeni fil ravnomerno prelijte preko vrućeg kolača.Ostavite da se kolač potpuno ohladi i fil stegne, a zatim ga isecite na male kocke.
Prijatno!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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