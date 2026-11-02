Torte i kolači

MOSTARSKE KOCKE: Obavezno sačuvajte ovaj recept

Milena Tomasevic

02. 11. 2026. u 13:00

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Mostarske kocke su mekane, sočne i bogate čokoladom i orasima. Posebno su praktične za slavske i praznične posluženja.

МОСТАРСКЕ КОЦКЕ: Обавезно сачувајте овај рецепт

FOTO: Novosti

Sastojci za koru:

  • 3 jaja 
  • 1 šolja mleka
  • 1 šolja šećera
  • ½ šolje ulja
  • ¾ šolje brašna
  • ¼ šolje pirinčanog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 2 pune kašike džema od kajsija
  • 2 kašike kakaa

Za fil:

  • 12 kašika šećera
  • 6 kašika vode
  • 100 gr mlevenih oraha ili lešnika
  • 100 gr čokolade za kuvanje
  • ½ margarina ili putera

Priprema

U odgovarajućoj posudi sjedinite jaja, mleko, šećer, ulje i džem od kajsija. Dodajte obično i pirinčano brašno, prašak za pecivo i kakao, pa sve dobro umutite dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Pripremljenu smesu sipajte u podmazan pleh ili pleh obložen papirom za pečenje. Stavite u prethodno zagrejanu rernu na 220°C i pecite dok kora ne bude gotova. Proverite čačkalicom da li je pečena.

Za fil prokuvajte šećer sa vodom, pa dodajte mlevene orahe ili lešnike, čokoladu za kuvanje i margarin ili puter. Mešajte dok se svi sastojci lepo ne sjedine. Pripremljeni fil ravnomerno prelijte preko vrućeg kolača.Ostavite da se kolač potpuno ohladi i fil stegne, a zatim ga isecite na male kocke.

Prijatno! 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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