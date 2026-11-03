Sada je sve jasno! Evo kako Novak Đoković može na Završni masters u Torino

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković započinje danas učešće na Mastersu u Parizu duelom protiv neugodnog Valentina Vašeroa, čime otvara izuzetno zahtevnu i neizvesnu borbu za plasman na Završni masters sezone u Torinu.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Turnir u francuskoj prestonici istorijski je poznat kao izuzetno specifičan i podložan iznenađenjima, o čemu svedoče i podaci da je Janik Siner tek prošle godine prvi put slavio u dvorani „La Defans“, Karlos Alkaraz kao najbolji rezultat pamti jedno povredom obeleženo četvrtfinale, dok je Aleksandar Zverev ovde trijumfovao samo jednom.

Sa druge strane, srpski as je rekorder sa sedam osvojenih titula u Parizu, što uliva nadu domaćoj javnosti da bi francuska prestonica ponovo mogla da bude talična za srpskog tenisera u trenutku kada mu je dobar rezultat preko potreban.

Računica za Novaka Đokovića i plasman na Završni masters u Torinu prilično je napeta, ali ključna olakšavajuća okolnost jeste to što je Janik Siner završio sezonu zbog povrede kolena, čime se otvorilo jedno dodatno mesto, pa se "crta" za prolaz praktično pomerila na 9. poziciju na ATP listi trke.

Novak trenutno zauzima 11. mesto sa 2.900 bodova. Prva meta mu je Aleks de Minor koji drži poslednje sigurno mesto (10. na listi) sa 3.170 bodova (+270 u odnosu na Novaka), dok mu devetoplasirani Rafael Hodar beži 334 boda.

U Parizu se deli maksimalno 1.000 bodova, a evo detaljnih scenarija kako Đoković može do Torina:

* Osvajanje titule (Siguran plasman): Ako Novak po osmi put podigne pehar u Parizu, dobija 1.000 bodova, skače na 3.900 i automatski obezbeđuje plasman bez obzira na to šta urade svi ostali konkurenti.

* Ulazak u finale (650 bodova – Velike šanse): Sa plasmanom u finale Novak stiže do 3.550 bodova. To bi u teoriji trebalo da bude sasvim dovoljno, osim u ekstremnom slučaju da u samom finalu izgubi od nekog od direktnih rivala koji su tik iza njega (poput Tejlora Frica ili Tomija Pola), a da De Minor i Hodar pre toga naprave ogroman rezultat.

* Plasman u polufinale (400 bodova – Zavisi od drugih): Ako Novak stigne do polufinala, dolazi do kote od 3.300 bodova. U ovom scenariju moraće da mu se poklope drugi rezultati. Konkretno, bilo bi neophodno da Aleks de Minor i Rafael Hodar ispadnu pre osmine finala, kao i da Tomi Pol ne uđe u finale.

* Sve pre polufinala (Eliminacija): Ako Novak ispadne pre polufinala (u četvrtfinalu dobija samo 180 bodova), matematika postaje nemoguća i definitivno gubi sve šanse da se nađe među osmoricom najboljih u Italiji.



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