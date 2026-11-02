Tenis

WTA LISTA: Ribakina i dalje prva, Teodora Kostović napredovala

Filip Milošević

02. 11. 2026. u 12:45

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Srpska teniserka Teodora Kostović popravila je plasman za dve pozicije i trenutno se nalazi na 141. mestu na najnovijoj WTA listi sa 522 boda.

WТА ЛИСТА: Рибакина и даље прва, Теодора Костовић напредовала

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Drugorangirana srpska teniserka Mia Ristić pala je za dve pozicije i od danas je 184. igračica sveta sa 413 poena, dok je Lola Radivojević napredovala za devet mesta i sada je 275. na WTA listi sa 259.

Elena Ribakina iz Kazahstana je i dalje najbolja teniserka sveta sa 8.099 bodova, Beloruskinja Arina Sabalenka je druga sa 6.485, dok je Ruskinja Mira Andrejeva na trećoj poziciji sa 6.306.
Amerikanke Koko Gof i Džesika Pegula su zamenile mesta. Gof je od danas četvrta teniserka sveta, dok je Pegula pala na petu poziciju.

Potom slede Ukrajinka Elina Svitolina i Čehinja Karolina Muhova. Čehinja Linda Noskova i Poljakinja Iga Švjontek su takođe zamenile mesta. Noskova je trenutno na osmom mestu, dok je Švjontek pala na devetu poziciju.

U TOP 10 najboljih igračica sveta nalazi se još Ukrajinka Marta Kostjuk.
 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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