WTA LISTA: Ribakina i dalje prva, Teodora Kostović napredovala
Srpska teniserka Teodora Kostović popravila je plasman za dve pozicije i trenutno se nalazi na 141. mestu na najnovijoj WTA listi sa 522 boda.
Drugorangirana srpska teniserka Mia Ristić pala je za dve pozicije i od danas je 184. igračica sveta sa 413 poena, dok je Lola Radivojević napredovala za devet mesta i sada je 275. na WTA listi sa 259.
Elena Ribakina iz Kazahstana je i dalje najbolja teniserka sveta sa 8.099 bodova, Beloruskinja Arina Sabalenka je druga sa 6.485, dok je Ruskinja Mira Andrejeva na trećoj poziciji sa 6.306.
Amerikanke Koko Gof i Džesika Pegula su zamenile mesta. Gof je od danas četvrta teniserka sveta, dok je Pegula pala na petu poziciju.
Potom slede Ukrajinka Elina Svitolina i Čehinja Karolina Muhova. Čehinja Linda Noskova i Poljakinja Iga Švjontek su takođe zamenile mesta. Noskova je trenutno na osmom mestu, dok je Švjontek pala na devetu poziciju.
U TOP 10 najboljih igračica sveta nalazi se još Ukrajinka Marta Kostjuk. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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