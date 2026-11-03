ZABELEO I U SRBIJI: Sneg ne prestaje da veje, prizori kao iz filma (VIDEO)
NEVEROVATNI snimci i to već na početku novembra! Na srpskim planinama, Goliji i Kopaoniku pada sneg, i to čak toliko da je kolovoz u potpunosti prekriven belim prekrivačem.
Kako se vidi na snimku sa Golije, brisači na automobilu moraju da rade punom parom kako bi savladali padavine.
Spustila se i magla koja dodatno otežava vidljivost.
I na Kopaoniku je situacija slična - sneg veje, a prizor je kao iz bajke.
Vozači se savetuju za dodatan oprez.
(Telegraf.rs)
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