ZABELEO I U SRBIJI: Sneg ne prestaje da veje, prizori kao iz filma (VIDEO)

NEVEROVATNI snimci i to već na početku novembra! Na srpskim planinama, Goliji i Kopaoniku pada sneg, i to čak toliko da je kolovoz u potpunosti prekriven belim prekrivačem.

Foto: Printskrin infokop.net/info/ski-kamere

Kako se vidi na snimku sa Golije, brisači na automobilu moraju da rade punom parom kako bi savladali padavine.

Spustila se i magla koja dodatno otežava vidljivost.

I na Kopaoniku je situacija slična - sneg veje, a prizor je kao iz bajke.

Vozači se savetuju za dodatan oprez.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.