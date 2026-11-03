Društvo

ZABELEO I U SRBIJI: Sneg ne prestaje da veje, prizori kao iz filma (VIDEO)

В.Н.

03. 11. 2026. u 10:03

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NEVEROVATNI snimci i to već na početku novembra! Na srpskim planinama, Goliji i Kopaoniku pada sneg, i to čak toliko da je kolovoz u potpunosti prekriven belim prekrivačem.

ЗАБЕЛЕО И У СРБИЈИ: Снег не престаје да веје, призори као из филма (ВИДЕО)

Foto: Printskrin infokop.net/info/ski-kamere

Kako se vidi na snimku sa Golije, brisači na automobilu moraju da rade punom parom kako bi savladali padavine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Spustila se i magla koja dodatno otežava vidljivost.

I na Kopaoniku je situacija slična - sneg veje, a prizor je kao iz bajke.

Vozači se savetuju za dodatan oprez.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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