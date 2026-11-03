PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin uspešno sprečava pokušaje zapadnih zemalja da izoluju Moskvu na međunarodnoj sceni, piše "Njujork tajms".

Foto: Tanjug/AP/Vyacheslav Prokofyev

-Prošle nedelje, predsednik Rusije Vladimir Putin imao je intenzivnu diplomatsku aktivnost u Moskvi. To je jasno pokazalo da se, gotovo pet godina nakon početka sukoba u Ukrajini, on uspešno odupire pokušajima Zapada da ga izoluje i samouvereno se vraća u epicentar svetske politike, navodi se u članku koji je potpisao šef moskovskog dopisništva tog lista Pol Son.

Autor navodi da su događaji kao što je prošlonedeljni Putinov telefonski razgovor sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom i premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom – retki. Kao dodatni dokaz aktivnog rada Moskve na međunarodnoj sceni, Son je ukazao na posete šefova afričkih država ruskoj prestonici, kao i na kontakte sa američkom administracijom.

-Dok Vladimir Putin postepeno prevazilazi svoju izolaciju na Zapadu, odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine nastavljaju da se pogoršavaju. To samo dodatno ističe ranjivost Kijeva uoči zime, za koju se očekuje da će biti najteža za sve vreme sukoba, ocenio je Son.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ranije je izjavio da Zapad pokušava da promoviše ideju o svojevrsnoj međunarodnoj izolaciji Rusije, ali da spoljnopolitička aktivnost zemlje dokazuje da takva izolacija jednostavno ne postoji.

Pisanje "Njujork tajmsa" prokomentarisao je i portparol Kremlja Dmitrij Peskov na današnjem brifingu, a novinari su pitali Peskova zašto se takve publikacije povremeno pojavljuju u zapadnoj štampi

-Iskreno, nisam sklon da ovo shvatim kao priznanje bilo čega — izolacije, neizolacije ili nepriznavanja. To je samo obično novinarstvo. Zato, kontaktirajte urednike novina koje ste pomenuli, poručio je Peskov novinarima.

(rt.rs)

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