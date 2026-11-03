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PUCNJAVA U STUDENTSKOM DOMU U TORONTU: Kampus pod blokadom, studenti zaključani u sobama

T.J.

03. 11. 2026. u 10:01

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POLICIJA je sinoć intervenisala u studentskom domu Univerziteta u Torontu u gradu Misisagi, nakon čega je na kampusu uvedena mera zabrane napuštanja zatvorenih prostorija zbog bezbednosne pretnje, saopštile su nadležne službe.

ПУЦЊАВА У СТУДЕНТСКОМ ДОМУ У ТОРОНТУ: Кампус под блокадом, студенти закључани у собама

Foto: JHVEPhoto/Alamy/Profimedia

Univerzitet u Torontu saopštio je da je studentskoj zajednici u kampusu u Misisagi upućeno upozorenje o "aktivnoj pretnji“ nakon dojave o policijskoj intervenciji u studentskom domu Mekluhan kort, na adresi 3330 Residence Road.

Studentima je naloženo da ostanu u zatvorenom prostoru i zaključaju vrata do daljeg.

Regionalna policija Pil saopštila je da je incident ograničen na jednu stambenu jedinicu, dok je neposredna okolina evakuisana.

Policija je potvrdila da je pucano, ali da u incidentu nije bilo povređenih. Na mesto događaja upućene su specijalizovane policijske jedinice.

Policija je prvu dojavu primila oko 21.11 časova po lokalnom vremenu.

Prema jutrošnjem obaveštenju univerziteta, mera zabrane napuštanja prostorija delimično je ukinuta na kampusu u Misisagi, ali i dalje važi za studentski dom Mekluhan kort. Nadležne službe navele su da je situacija i dalje aktivna, ali da je stavljena pod kontrolu.

Ostali kampusi Univerziteta u Torontu rade redovno.

(euronews.rs)

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