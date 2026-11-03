PUCNJAVA U STUDENTSKOM DOMU U TORONTU: Kampus pod blokadom, studenti zaključani u sobama

POLICIJA je sinoć intervenisala u studentskom domu Univerziteta u Torontu u gradu Misisagi, nakon čega je na kampusu uvedena mera zabrane napuštanja zatvorenih prostorija zbog bezbednosne pretnje, saopštile su nadležne službe.

Foto: JHVEPhoto/Alamy/Profimedia

Univerzitet u Torontu saopštio je da je studentskoj zajednici u kampusu u Misisagi upućeno upozorenje o "aktivnoj pretnji“ nakon dojave o policijskoj intervenciji u studentskom domu Mekluhan kort, na adresi 3330 Residence Road.

Studentima je naloženo da ostanu u zatvorenom prostoru i zaključaju vrata do daljeg.

#Btraking 🚨Shots fired at McLuhan Court Residence at the University of Toronto Mississauga 📌Tactical units on scene at #UTM 📹Helicopter circling over the University of Toronto Mississauga 📌UTM issues an “Active Threat” alert, ordering those on campus to seek shelter due to “police activity”. #Ontario #Canada — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) November 3, 2026

Regionalna policija Pil saopštila je da je incident ograničen na jednu stambenu jedinicu, dok je neposredna okolina evakuisana.

Policija je potvrdila da je pucano, ali da u incidentu nije bilo povređenih. Na mesto događaja upućene su specijalizovane policijske jedinice.

We have received reports of police activity at 3330 residence road Mcluhan Court residence at the UTM. Shelter in place until further instructions. Emergency Responders have been notified and are on scene. Please refer to UTAlerts for updates: https://t.co/QKwWfnH5IN — U of T Mississauga (@UTM) November 3, 2026

Policija je prvu dojavu primila oko 21.11 časova po lokalnom vremenu.

Prema jutrošnjem obaveštenju univerziteta, mera zabrane napuštanja prostorija delimično je ukinuta na kampusu u Misisagi, ali i dalje važi za studentski dom Mekluhan kort. Nadležne službe navele su da je situacija i dalje aktivna, ali da je stavljena pod kontrolu.

Ostali kampusi Univerziteta u Torontu rade redovno.

(euronews.rs)

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