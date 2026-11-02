ZAHAROVA OTKRILA ŠTA SE DEŠAVA: Medijski prostor - ratno poprište
MEDIJSKI prostor je postao ratno poprište, gde zemlje kolektivnog Zapada pokušavaju da nametnu svetu „ispravno“ gledište, prema komentaru portparola ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove.
„Medijski prostor... pretvorio se u pravo poprište vojnih operacija, gde zemlje kolektivnog Zapada, držeći se svoje nekadašnje hegemonije, pokušavaju svim sredstvima da potisnu neslaganje i nametnu globalnoj većini 'jedino ispravno' gledište na aktuelne događaje“, rekla je Marija Zaharova.
Ranije su Rusija i zemlje Sahela osudile zaveru Pariza i Kijeva o medijskom terorizmu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Putin hvali Maska, Kijev strahuje: Šta se dešava? Starlink izazvao potres
02. 11. 2026. u 08:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)