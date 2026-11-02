Svet

ZAHAROVA OTKRILA ŠTA SE DEŠAVA: Medijski prostor - ratno poprište

Novosti online

02. 11. 2026. u 16:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MEDIJSKI prostor je postao ratno poprište, gde zemlje kolektivnog Zapada pokušavaju da nametnu svetu „ispravno“ gledište, prema komentaru portparola ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove.

ЗАХАРОВА ОТКРИЛА ШТА СЕ ДЕШАВА: Медијски простор - ратно поприште

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

„Medijski prostor... pretvorio se u pravo poprište vojnih operacija, gde zemlje kolektivnog Zapada, držeći se svoje nekadašnje hegemonije, pokušavaju svim sredstvima da potisnu neslaganje i nametnu globalnoj većini 'jedino ispravno' gledište na aktuelne događaje“, rekla je Marija Zaharova.

Ranije su Rusija i zemlje Sahela osudile zaveru Pariza i Kijeva o medijskom terorizmu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)

Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)