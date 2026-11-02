MEDIJSKI prostor je postao ratno poprište, gde zemlje kolektivnog Zapada pokušavaju da nametnu svetu „ispravno“ gledište, prema komentaru portparola ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove.

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„Medijski prostor... pretvorio se u pravo poprište vojnih operacija, gde zemlje kolektivnog Zapada, držeći se svoje nekadašnje hegemonije, pokušavaju svim sredstvima da potisnu neslaganje i nametnu globalnoj većini 'jedino ispravno' gledište na aktuelne događaje“, rekla je Marija Zaharova.

Ranije su Rusija i zemlje Sahela osudile zaveru Pariza i Kijeva o medijskom terorizmu.

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