Poznato kada Novak Đoković igra meč prvog kola Pariza!

Đoković se vraća na turnir na kojem je do sada osvojio sedam trofeja, a u prethodne dve sezone nije učestvovao.

Foto AP/Tanjug

Srpski teniser Novak Đoković u utorak započinje nastup na mastersu u Parizu, a prvi protivnik biće mu Valentin Vašero.

Njihov duel zakazan je kao treći na centralnom terenu, pa se izlazak srpskog tenisera na teren očekuje najranije oko 14 časova, dok je realnije da meč počne oko 15.00.

Program u Parizu počinje u 11.00, kada će snage odmeriti Artur Rinderkneš i Fransisko Serundolo. Nakon njih na teren izlaze Aleksandar Davidovič Fokina i Kuame, a potom sledi susret Đokovića i Vašeroa.

Pobednik tog duela plasiraće se u drugo kolo, gde ga čeka Australijanac Rinki Hidžikata.

Đoković se vraća na turnir na kojem je do sada osvojio sedam trofeja, a u prethodne dve sezone nije učestvovao. Ovogodišnji nastup mogao bi da bude važan i za njegov plasman na Završni turnir u Torinu, pošto srpski teniser i dalje ima šansu da se nađe među učesnicima, ali mu je za to potrebno najmanje polufinale u Parizu.

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