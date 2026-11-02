Poznato kada Novak Đoković igra meč prvog kola Pariza!
Đoković se vraća na turnir na kojem je do sada osvojio sedam trofeja, a u prethodne dve sezone nije učestvovao.
Srpski teniser Novak Đoković u utorak započinje nastup na mastersu u Parizu, a prvi protivnik biće mu Valentin Vašero.
Njihov duel zakazan je kao treći na centralnom terenu, pa se izlazak srpskog tenisera na teren očekuje najranije oko 14 časova, dok je realnije da meč počne oko 15.00.
Program u Parizu počinje u 11.00, kada će snage odmeriti Artur Rinderkneš i Fransisko Serundolo. Nakon njih na teren izlaze Aleksandar Davidovič Fokina i Kuame, a potom sledi susret Đokovića i Vašeroa.
Pobednik tog duela plasiraće se u drugo kolo, gde ga čeka Australijanac Rinki Hidžikata.
Đoković se vraća na turnir na kojem je do sada osvojio sedam trofeja, a u prethodne dve sezone nije učestvovao. Ovogodišnji nastup mogao bi da bude važan i za njegov plasman na Završni turnir u Torinu, pošto srpski teniser i dalje ima šansu da se nađe među učesnicima, ali mu je za to potrebno najmanje polufinale u Parizu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Zemljotres u Hrvatskoj! Bivši as Barselone novi trener Dinamo Zagreba
02. 11. 2026. u 08:35
Nakon što je pobedio tešku bolest Nikola Topić je precrtan u Oklahomi
02. 11. 2026. u 08:12
Oglasio se otac Lamina Jamala i otkrio kako je ustvari prezime mladog fudbalera!
02. 11. 2026. u 07:09
CEO REGION JE ZATEČEN! Izdao Srbiju, a evo šta su mu Bosanci sada uradili
02. 11. 2026. u 07:02 >> 11:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)