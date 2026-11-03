"Junajted će se do kraja boriti za opstanak": Navijačima se ovo neće svideti - bivši trener ne veruje u "crvene đavole"
HOLANĐANIN ne veruje u "crvene đavole".
Erik ten Hag je na klupi posrlnulog velikana bio od 2022. do 2024. godine. On je zabrinut zbog stanja u ekipi.
- U Premijer ligi je svakako moguće da se Junajted do kraja bori za opstanak, jer su svi timovi jednostavno jaki. Svi su to snažni sastavi, sa dobrim trenerima. A ako se jednom nađete u nepovoljnom položaju i zaista uđete u taj začarani krug... da, onda to može postati veoma, veoma teško - rekao je Ten Hag.
Mančester junajted posle devet kola u Premijer ligi zauzima 17. mesto sa sedam pobeda i ostvario je samo jednu pobedu.
"Crveni đavoli" ovog utorka u Ligi šampiona dočekuju Romu, a potom na "Old Traford" dolazi Aston Vila u prvenstvu Engleske.
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