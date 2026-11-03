Fudbal

"Junajted će se do kraja boriti za opstanak": Navijačima se ovo neće svideti - bivši trener ne veruje u "crvene đavole"

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

03. 11. 2026. u 09:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

HOLANĐANIN ne veruje u "crvene đavole".

Јунајтед ће се до краја борити за опстанак: Навијачима се ово неће свидети - бивши тренер не верује у црвене ђаволе

News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Erik ten Hag je na klupi posrlnulog velikana bio od 2022. do 2024. godine. On je zabrinut zbog stanja u ekipi.

U Premijer ligi je svakako moguće da se Junajted do kraja bori za opstanak, jer su svi timovi jednostavno jaki. Svi su to snažni sastavi, sa dobrim trenerima. A ako se jednom nađete u nepovoljnom položaju i zaista uđete u taj začarani krug... da, onda to može postati veoma, veoma teško - rekao je Ten Hag.

Mančester junajted posle devet kola u Premijer ligi zauzima 17. mesto sa sedam pobeda i ostvario je samo jednu pobedu.

"Crveni đavoli" ovog utorka u Ligi šampiona dočekuju Romu, a potom na "Old Traford" dolazi Aston Vila u prvenstvu Engleske.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)
Svet

0 0

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je na predizbornom skupu republikanaca u Kanzasu da je hrišćane odveo u obećanu zemlju. Pritom je prepričao kako ga je 2015. godine podržao poznati američki pastor Robert Džefris, koji je tada, prema Trampovim rečima, predvidio da će upravo on odvesti hrišćane u obećanu zemlju.

03. 11. 2026. u 08:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)