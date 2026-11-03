"DOĐITE U MINSK" Lukašenko ponudio novu lokaciju za pregovore o Ukrajini

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko pozvao je one koji traže rešenje sukoba u Ukrajini u Minsk na pregovore.

Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

- Još uvek nema alternative mirnom rešenju. Ako želite da postignete dogovor — apelujem na one koji žele da postignu dogovor — dođite u Minsk - rekao je Lukašenko na IV Minskoj međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbednosti.

Konferencija se održava u Minsku 3. i 4. novembra. Učestvuje više od 600 učesnika iz 50 zemalja, uključujući beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, kao i rukovodstvo Savezne države, ZND, ODKB-a, OEBS-a, ŠOS-a i drugih međunarodnih organizacija.

(Ria Novosti)

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