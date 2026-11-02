Italijan je prošlost: Teniski svet ima novog kralja!

Nemački as nasledio Italijana na prestolu.

Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nemački teniser Aleksandar Zverev je od danas i zvanično prvi reket ATP liste!

Osvajač ovogodišnjeg Rolan Garosa i US Opena je prestigao Janika Sinera iz Italije na vrhu najboljih tenisera današnjice i u Parizu je krunisan kao novi "broj jedan".

Zverev je u prisustvu predsednika ATP Gaudencija i direktora Mastersa u Parizu Piolina primio trofej za proboj na prvu poziciju.

Imao je priliku da podigne čuveni trofej u obliku globusa rezervisan samo za one koji se popnu na tron.

World No.1 in the PIF ATP rankings 🥇☝️ #PIF #ATPRankings #Partner https://t.co/X4Fcf2No9b — ATP Tour (@atptour) November 2, 2026

- Biti u istoj kategoriji i deo svetskog svetskog kluba broja jedan pored ovih velikih šampiona jedna je od najvećih počasti koju neko može imati kao teniser i sportista. Naš sport ima velike legende, biti deo ovog kruga je neverovatno poseban osećaj. Hvala puno, jedva čekam da se vratim za dva dana - rekao je Zverev.

Podsetimo, Aleksander Zverev će u prvom kolu Mastersa u Parizu igrati protiv Lorenca Muzetija iz Italije.

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