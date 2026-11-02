Italijan je prošlost: Teniski svet ima novog kralja!
Nemački as nasledio Italijana na prestolu.
Nemački teniser Aleksandar Zverev je od danas i zvanično prvi reket ATP liste!
Osvajač ovogodišnjeg Rolan Garosa i US Opena je prestigao Janika Sinera iz Italije na vrhu najboljih tenisera današnjice i u Parizu je krunisan kao novi "broj jedan".
Zverev je u prisustvu predsednika ATP Gaudencija i direktora Mastersa u Parizu Piolina primio trofej za proboj na prvu poziciju.
Imao je priliku da podigne čuveni trofej u obliku globusa rezervisan samo za one koji se popnu na tron.
- Biti u istoj kategoriji i deo svetskog svetskog kluba broja jedan pored ovih velikih šampiona jedna je od najvećih počasti koju neko može imati kao teniser i sportista. Naš sport ima velike legende, biti deo ovog kruga je neverovatno poseban osećaj. Hvala puno, jedva čekam da se vratim za dva dana - rekao je Zverev.
Podsetimo, Aleksander Zverev će u prvom kolu Mastersa u Parizu igrati protiv Lorenca Muzetija iz Italije.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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