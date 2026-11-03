HOROR U ŠPANIJI! Nakon brutalnog sudara napadač doživeo srčani zastoj, stigle nove katastrofalne vesti (VIDEO)

Stravične scene potresle su evropski fudbal na meču španske Segunde između Tenerifa i Andore, gde se utakmica pretvorila u pravu borbu za život nesrećnog fudbalera.

Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Napadač domaćeg tima, Hesus de Miguel, pretrpeo je kliničku smrt na terenu nakon jezivog sudara sa protivničkim golmanom.

Drama je dostigla vrhunac u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena kada je čuvar mreže Andore, Ovon, brutalno i van svakog rezona "pokupio" De Miguela.

Nesrećni napadač je momentalno ostao da leži nepomičan i bez svesti na travi. Dok je sudija pokazivao crveni karton golmanu, na terenu je nastao opšti muk i panika. Saigrači nesrećnog fudbalera hvatali su se za glavu i ronili suze pred stravičnim prizorom.

Lekarska ekipa je uletela na teren, a tokom hitnog transporta u bolnicu utvrđeno je da je fudbaler doživeo srčani zastoj.

Medicinsko osoblje je reanimacijom uspelo nakratko da stabilizuje njegovo stanje, nakon čega je smešten na odeljenje intenzivne nege u bolnici "La Kandelarija". Meč je, naravno, odmah prekinut jer nikome više nije bilo do fudbala.

Međutim, iako se cela Španija molila za njegov oporavak, iz kluba su upravo stigle najnovije, dramatične i nimalo ohrabrujuće vesti. Tenerife se oglasio hitnim saopštenjem koje je dodatno zaledilo navijače:

- Zdravstveno stanje Hesusa de Miguela se neurološki pogoršalo. Više informacija biće dostupno u narednim satima".

Lekari ulažu nadljudske napore, a čitav fudbalski svet u neizvesnosti čeka nove vesti o stanju nesrećnog napadača.

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