MILO ĐUKANOVIĆ STIGAO NA SASLUŠANJE: Evo šta mu se stavlja na teret

BIVŠI predsednik Crne Gore Milo Đukanović na saslušanju je u Višem sudu u Podgorici, gde bi trebalo da bude saslušan pred sudijom za istragu Goranom Šćepanovićem povodom slučaja poznatog kao predmet „Telekom“.

Foto: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

Sa njim je stigla i njegov advokat Svetlana Vujanović, bivši sudija Vrhovnog suda i nekadašnja prva dama Crne Gore.

Saslušanje se odnosi na sumnje u korupciju tokom privatizacije Crnogorskog Telekoma 2005. godine, odnosno navode da je preko konsultantskih ugovora prikrivana isplata mita.

Saslušanje je predložila zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović, koja je preuzela krivično gonjenje u ime države nakon što je Specijalno državno tužilaštvo u avgustu prošle godine odbacilo krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), uz obrazloženje da je nastupila apsolutna zastara krivičnog gonjenja.

Krivično vanpretresno veće Višeg suda zauzelo je, međutim, stav da u ovom predmetu nije nastupila zastara, nakon čega je omogućeno sprovođenje predloženih dokaznih radnji.

MANS je krivičnom prijavom iz 2019. godine obuhvatio Mila i Anu Đukanović i više drugih osoba, zbog sumnji u zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i stvaranje kriminalne organizacije tokom privatizacije Telekoma.

(Vijesti.me)

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