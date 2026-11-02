Košarka

Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)

Vukašin Miljković

02. 11. 2026. u 13:32

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Argentinac ponovo "pocepao" mrežicu iz velike udaljenosti!

Вилдоза погодио са своје половине против Клужа! (ВИДЕО)

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Luka Vildoza ove sezone pokazuje ozbiljnu preciznost u dalekim šutevima za tri poena, a na mečevima ima Aba lige se izgleda pretplatio na pogotke sa svoje polovine.

Već je ubacio jedan ove sezone, protiv Bosne kada je podsetio na Dušana Kecmana pogodivši maltene sa sopstene trojke pred kraj treće četvrtine.

Ovoga puta "žrtva" je bio Kluž, a sada je bio precizan sa nešto "bliže" distance u zvuk sirene za kraj prve četvrtine.

Navijači Partizana su polako počeli da se navikavaju na ovakve pogotke, jer je pre Vildoze na početku sezone njih pogađao Arijan Lakić i kako ih šutiraju grobarima je "čudno" kada neki od njih ne pocepa mrežicu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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