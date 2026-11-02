Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
Srpska teniserka Olga Danilović i golman Atletiko Madrida Jan Oblak postali su roditelji prošle nedelje, Olga je na svet donela sina Maksima.
Ponosna mama je šest dana kasnije podelila sa brojnim pratiocima na Instagramu prvu dečakovu fotografiju, odnosno jedan detalj – šaku, dok bebino lice, razumljivo, nije otkrivala.
- Naš najveći blagoslov - napisala je uz fotografiju, a tata Jan je u komentaru ostavio srce.
Olga je poslednji teniski meč odigrala u februaru mesecu. Pošto nekoliko meseci nije odigrala niti jedan turnir, očekivano je i pala na WTA listi i trenutno zauzima 390. mesto.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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