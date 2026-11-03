TRAGEDIJA! Svet sporta zavijen u crno, preminuo fudbaler o kome je brujala Evropa (VIDEO)

Tužne vesti stižu iz Španije. Fudbaler Tenerifea Hesus de Migel preminuo je u 31. godini od posledica teške nesreće koja se dogodila na prvenstvenom meču protiv Andore.

FOTO: Ivan Sanchez Jimenez / Avalon / Profimedia

Svet fudbala zavijen je u crno nakon što je zvanično potvrđeno da srce nesrećnog napadača nije izdržalo. De Migel je doživeo srčani udar nakon što ga je tokom utakmice brutalno otkosio protivnički golman.

Lekari su na terenu i u hitnoj pomoći uspeli da ga reanimiraju, nakon čega je prebačen na odeljenje intenzivne nege. Iako su prve informacije glasile da je stabilno, stanje se tokom noći naglo neurološki pogoršalo. U utorak u ranim jutarnjim časovima, iz bolnice su stigle najgore moguće vesti.

Utakmica španske Segunde između Tenerifea i Andore prekinuta je u 108. minutu pri rezultatu 2:2, kada su svi igrači na terenu ostali u suzama i šoku. Protivnički čuvar mreže Hesus Ovono dobio je direktan crveni karton zbog ovog starta.

Od napadača se emotivnom porukom oprostio i njegov klub FK Tenerife:



- Slomljeni od bola, sa knedlom u grlu i ne verujući da je ovo istina, saopštavamo da je preminuo Hesus de Migel Alameda. Nema reči utehe, nema apsolutno ničega što bi ublažilo ovu tugu. Počivaj u miru, Hesuse.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.