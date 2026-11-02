SRAMOTA! Simpatizeri "Studentske liste" oskrnavili grob majke gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović! (FOTO)
NA grob majke gradonačelnice Smedereva, Jasmine Vojinović, simpatizeri "Studentske liste" okačili su balon u obliku broja njihove liste.
Nesrećna žena je preminula pre 6 meseci, a grob je oskrnavljen dan pre izbora u Srbiji.
Ljudi se pitaju kakve sve oblike revanšizma mogu očekivati oni koji drugačije misle, ako je došlo do toga da se skrnave najsvetiji simboli tradicije srpskog naroda, kao što su porodica i kosti predaka.
Preporučujemo
MAKRON ČESTITAO SRDANOVIĆU: Pariz ostaje posvećen odnosima sa Beogradom
02. 11. 2026. u 17:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)