SRAMOTA! Simpatizeri "Studentske liste" oskrnavili grob majke gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović! (FOTO)

NA grob majke gradonačelnice Smedereva, Jasmine Vojinović, simpatizeri "Studentske liste" okačili su balon u obliku broja njihove liste.

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Nesrećna žena je preminula pre 6 meseci, a grob je oskrnavljen dan pre izbora u Srbiji.

Ljudi se pitaju kakve sve oblike revanšizma mogu očekivati oni koji drugačije misle, ako je došlo do toga da se skrnave najsvetiji simboli tradicije srpskog naroda, kao što su porodica i kosti predaka.

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