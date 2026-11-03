Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA MIRZIJOJEVIM: Ostvareni politički dijalog, intenzivna razmena i ekonomska saradnja vredna su zaostavština

В.Н.

03. 11. 2026. u 08:59

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić objavio je na društvenim mrežama fotografiju sa predsednikom Uzbekistana, sa kojim je prethodno obavio i telefonski razgovor.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА МИРЗИЈОЈЕВИМ: Остварени политички дијалог, интензивна размена и економска сарадња вредна су заоставштина

Foto: instagram avucic

- Telefonom me je pozvao dragi prijatelj, predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev i rekao mi da, posle višegodišnjeg služenja svojoj zemlji na mestu predsednika, treba da budem ponosan na rezultate „promišljene unutrašnje i spoljne politike“ koju sam vodio, jer je Srbija postigla značajne uspehe, što je osnažilo i njen ugled na međunarodnoj sceni.

Izrazio je zadovoljstvo što smo zajedničkim radom odnose Srbije i Uzbekistana podigli na nivo strateškog partnerstva, uz nadu da će bilateralna saradnja nastaviti da se razvija.

Zahvalio sam predsedniku Mirzijojevu na iskrenom prijateljstvu i razumevanju, a posebno na veličanstvenom gostoprimstvu prilikom nezaboravne posete Uzbekistanu. Ostvareni politički dijalog, intenzivna razmena i ekonomska saradnja neograničenih mogućnosti vredna su zaostavština, ali ujedno i polazna tačka za nova dostignuća, kojima ću davati svoj doprinos i u novom kapacitetu - napisao je Vučić na Instagramu uz zajedničku fotografiju sa Mirzijojevim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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