JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
NAš "sigurica" tiket za ponedeljak došao je lagano, a možete da ga čekirate na linku OVDE. Evo i današnjih predloga redakcije Tipa:
"Sigurica" za utorak
19.00 pamplona - Eibar 2 (1,20)
19.00 Sirijus - Halmštad 1 (1,28)
20.45 Grinok Morton - Kelti Harts 1 (1,45)
Ukupna kvota: 2,22
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz NBA
02. 11. 2026. u 13:51
NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
02. 11. 2026. u 13:28
CLV i ROI: Dva pokazatelja koja otkrivaju koliko ste zaista uspešni u klađenju
02. 11. 2026. u 12:27
Nastavlja se dominacija: Nikolu Jokića niko ne može zaustaviti!
02. 11. 2026. u 12:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)