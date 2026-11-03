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JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

О.М.

03. 11. 2026. u 06:34

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Depositphotos

NAš "sigurica" tiket za ponedeljak došao je lagano, a možete da ga čekirate na linku OVDE. Evo i današnjih predloga redakcije Tipa:

"Sigurica" za utorak

19.00 pamplona - Eibar 2 (1,20)
19.00 Sirijus - Halmštad 1 (1,28)
20.45 Grinok Morton - Kelti Harts 1 (1,45)
Ukupna kvota: 2,22

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