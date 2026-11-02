ON NEĆE NA FRONT, PUŠTAJ: Ukrajinci priveli čoveka zarad mobilizacije, odmah im stigao poziv od Zelenskog, evo o kome se radi

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski pomogao je svom prijatelju da izbegne mobilizaciju, prenosi TASS, pozivajući se na ruske bezbednosne strukture.

FOTO: AP Photo/Francisco Seco

Prema navodima agencije, u sredu, 28. oktobra, Denis Manžosov, suosnivač produkcijske kompanije „Kvartal 95“, priveden je tokom akcije ukrajinskih mobilizacionih službenika.

Oni su ga potom odveli u Teritorijalni centar za regrutaciju (TCK) u Dnjeprovskom okrugu Kijeva, gde je trebalo da bude sprovedena procedura za njegovo upućivanje na služenje vojnog roka.

Sagovornik TASS-a tvrdi da je slučaj rešen nakon telefonskog poziva Zelenskog, posle čega je TCK dobio naređenje da Manžosova pusti na slobodu.

Zvanična potvrda ovih navoda za sada nije objavljena.

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