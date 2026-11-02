Fight club

Drama sledećeg rivala Uroša Medića: UFC borac savladao čoveka sa pištoljem (VIDEO)

У. Ћ.

02. 11. 2026. u 16:34 >> 16:35

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Njihova borba na programu je za 12 dana.

Драма следећег ривала Уроша Медића: УФЦ борац савладао човека са пиштољем (ВИДЕО)

Kredit: PX Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

MMA borac Kevin Holand ponovo se našao u centru pažnje zbog incidenta van UFC oktagona.

Američki borac navodno je tokom noći između 31. oktobra i 1. novembra ušao u fizički sukob sa muškarcem iz svog komšiluka, koji je prema dostupnim izveštajima na njega potegao vatreno oružje.

Holand, poznat pod nadimkom „Trailblazer“, nije se povukao pred napadačem, već ga je savladao u fizičkom obračunu.

Muškarac je nakon incidenta uhapšen, ali svi detalji sukoba još nisu potvrđeni, pa okolnosti događaja za sada nisu u potpunosti razjašnjene.

Ovaj slučaj privukao je dodatnu pažnju i zbog predstojećeg duela koji Holand treba da ima sa srpskim borcem Urošem Medićem na priredbi UFC 334 (14. novembar, Medison Skver Garden).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Amerikanac je i ranije intervenisao u incidentima van borilišta. U junu 2022. godine zaustavio je muškarca osumnjičenog za krađu parfema u Ostinu, dok je mesec dana ranije pomogao vozaču kamiona nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao šleper.

Posebno se izdvaja događaj iz marta 2022. godine, kada je Holand učestvovao u razoružavanju i savladavanju muškarca koji je pucao u jednom restoranu u Hjustonu. U oktobru 2021. godine učestvovao je i u poteri za osumnjičenim kradljivcem automobila, kojeg je zadržao do dolaska policije.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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