PRIŠTINA I OD VOĐE PATROLE PRAVI KOMANDANTA: Srbinu stavljaju na teret komandnu odgovornost
U OSNOVNOM sudu privremenih institucija u Prištini danas je održan pripremni pretres u predmetu protiv Miljojka Đorđevića iz severnog dela Kosovske Mitrovice, optuženog da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM.
Đorđević se, nakon što mu je pročitana optužnica, izjasnio da nije kriv.
Njegov advokat Predrag Miljković, izjavio je da se Đorđeviću na teret stavlja i individualna i komandna odgovornost, iako njegov branjenik, kako je istakao, nikada u policiji nije imao nikakvu komandnu ulogu i nije bio više od vođe patrola.
- Kakva je komandna odgovornost u pitanju i kako se ona dokazuje videćemo tokom postupka - rekao je Miljković.
On je ponovio da mu nisu dostavljene kopije originala izjava svedoka na albanskom jeziku, što je, kako je ukazao, veoma bitno za postupak.
- Sve ćemo ovo izneti u prigovoru na optužnicu i u prigovoru na dokaze. Smatramo da, shodno zakonu, odbrana ima pravo na sve izjave potpisane i nepotpisane - kazao je on.
Miljković je rekao da jedna od oštećenih, koja je prošli put prisustvovala ročištu, nije ni predložena optužnicom, a nema je ni u spisima predmeta.
- Sud ju je po automatizmu konstatovao kao oštećenu i kao prisutnu. Moje pitanje je bilo sudu – odakle ste vi znali da je ona oštećena, ako nije optužnicom predložena ni kao oštećena ni kao svedok - naveo je Miljković.
Miljojko Đorđević je uhapšen 15. maja 2025. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Optužnica protiv njega podignuta je 11. oktobra, a prema navodima optužnice, on je u saizvršilaštvu sa drugim pripadnicima srpskih policijskih snaga i u svojstvu komandanta policijske jedinice rezervnog sastava u opštini Zvečan navodno počinio krivična dela ubistvo, nečovečno postupanje, zastrašivanje, uništavanje imovine, masovno proterivanje i etničko čišćenje civilnog albanskog stanovništva.
(RT Balkan)
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