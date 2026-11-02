PRIŠTINA I OD VOĐE PATROLE PRAVI KOMANDANTA: Srbinu stavljaju na teret komandnu odgovornost

U OSNOVNOM sudu privremenih institucija u Prištini danas je održan pripremni pretres u predmetu protiv Miljojka Đorđevića iz severnog dela Kosovske Mitrovice, optuženog da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM.

Tanjug/AP/Laura Hasani

Đorđević se, nakon što mu je pročitana optužnica, izjasnio da nije kriv.

Njegov advokat Predrag Miljković, izjavio je da se Đorđeviću na teret stavlja i individualna i komandna odgovornost, iako njegov branjenik, kako je istakao, nikada u policiji nije imao nikakvu komandnu ulogu i nije bio više od vođe patrola.

- Kakva je komandna odgovornost u pitanju i kako se ona dokazuje videćemo tokom postupka - rekao je Miljković.

On je ponovio da mu nisu dostavljene kopije originala izjava svedoka na albanskom jeziku, što je, kako je ukazao, veoma bitno za postupak.

- Sve ćemo ovo izneti u prigovoru na optužnicu i u prigovoru na dokaze. Smatramo da, shodno zakonu, odbrana ima pravo na sve izjave potpisane i nepotpisane - kazao je on.

Miljković je rekao da jedna od oštećenih, koja je prošli put prisustvovala ročištu, nije ni predložena optužnicom, a nema je ni u spisima predmeta.

- Sud ju je po automatizmu konstatovao kao oštećenu i kao prisutnu. Moje pitanje je bilo sudu – odakle ste vi znali da je ona oštećena, ako nije optužnicom predložena ni kao oštećena ni kao svedok - naveo je Miljković.

Miljojko Đorđević je uhapšen 15. maja 2025. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Optužnica protiv njega podignuta je 11. oktobra, a prema navodima optužnice, on je u saizvršilaštvu sa drugim pripadnicima srpskih policijskih snaga i u svojstvu komandanta policijske jedinice rezervnog sastava u opštini Zvečan navodno počinio krivična dela ubistvo, nečovečno postupanje, zastrašivanje, uništavanje imovine, masovno proterivanje i etničko čišćenje civilnog albanskog stanovništva.

(RT Balkan)

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