Tip fudbal

TIP PREDLAŽE: Šta nam nude rani mečevi Lige šampiona?

O. М.

03. 11. 2026. u 09:15 >> 09:08

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Pripremili smo za vas zanimljiv dubl sa utamicama Lige šampiona koje počinju od 18.45

ТИП ПРЕДЛАЖЕ: Шта нам нуде рани мечеви Лиге шампиона?

Ernest Kolodziej / imago sportfotodienst / Profimedia

Galatasaraj – Štutgart H2

Štutgart je neporažen posle tri kola Lige šampiona, a u poslednjem nastupu osvojio je bod protiv Atletiko Madrida. Nemci su dobili četiri od poslednjih pet gostovanja, dok je Galatasaraj ove sezone gubio od Barselone i Sportinga.

Šahtjor – Sporting 1

Šahtjor je izgubio samo jednu od poslednjih 12 utakmica, i to minimalnim rezultatom od Intera (0:1). Sporting je u poslednja četiri meča poražen od LASK-a i Akademika Vizeua, pa prednost dajemo Ukrajincima.

UKUPNA KVOTA: 6,35

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