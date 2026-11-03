TIP PREDLAŽE: Šta nam nude rani mečevi Lige šampiona?
Pripremili smo za vas zanimljiv dubl sa utamicama Lige šampiona koje počinju od 18.45
Galatasaraj – Štutgart H2
Štutgart je neporažen posle tri kola Lige šampiona, a u poslednjem nastupu osvojio je bod protiv Atletiko Madrida. Nemci su dobili četiri od poslednjih pet gostovanja, dok je Galatasaraj ove sezone gubio od Barselone i Sportinga.
Šahtjor – Sporting 1
Šahtjor je izgubio samo jednu od poslednjih 12 utakmica, i to minimalnim rezultatom od Intera (0:1). Sporting je u poslednja četiri meča poražen od LASK-a i Akademika Vizeua, pa prednost dajemo Ukrajincima.
UKUPNA KVOTA: 6,35
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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