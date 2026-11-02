Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA NETANJAHUOM: Pozvao me je da ga posetim u Izraelu, uspeli smo da srpsko-izraelske odnose podignemo na viši nivo

В.Н.

02. 11. 2026. u 20:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić je razgovarao telefonom sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i tom prilikom ga pozvao da poseti Izrael.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА НЕТАНЈАХУОМ: Позвао ме је да га посетим у Израелу, успели смо да српско-израелске односе подигнемо на виши ниво

Foto: Printscreen

-U prijateljskom telefonskom razgovoru, premijer Benjamin Netanjahu mi je zahvalio za dugogodišnju uspešnu saradnju i značajan doprinos razvoju odnosa Srbije i Izraela.

Izrazio je nadu da ćemo i dalje imati priliku da nastavimo da razvijamo partnerske odnose naših zemalja. U znak prijateljstva, pozvao me je da ga posetim u Izraelu.
Zahvaljujući na telefonskom pozivu, konstatovao sam da smo u proteklom periodu, uprkos različitim globalnim izazovima, uspeli da srpsko-izraelske odnose podignemo na značajno viši nivo. Izrazio sam spremnost da i dalje lično doprinosim snaženju bilateralne saradnje - rekao je Vučić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku
Poznati

0 0

"Nema šta da pitam Jelenu - imam ja svoju majku"

JAVNOST već duže vreme sa velikim interesovanjem prati relacije između dve snaje porodice Đoković, Saške i Jelene. Nakon što je u martu 2023. godine na svet donela sina, Saška se ekspresno, za svega tri nedelje, vratila poslu i javnim nastupima. Govoreći o novoj životnoj ulozi, ona je otvoreno odgovorila i na pitanje da li usvaja Jelenine roditeljske savete.

01. 11. 2026. u 22:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)