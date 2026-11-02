VUČIĆ RAZGOVARAO SA NETANJAHUOM: Pozvao me je da ga posetim u Izraelu, uspeli smo da srpsko-izraelske odnose podignemo na viši nivo
LIDER opozicije Aleksandar Vučić je razgovarao telefonom sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i tom prilikom ga pozvao da poseti Izrael.
-U prijateljskom telefonskom razgovoru, premijer Benjamin Netanjahu mi je zahvalio za dugogodišnju uspešnu saradnju i značajan doprinos razvoju odnosa Srbije i Izraela.
Zahvaljujući na telefonskom pozivu, konstatovao sam da smo u proteklom periodu, uprkos različitim globalnim izazovima, uspeli da srpsko-izraelske odnose podignemo na značajno viši nivo. Izrazio sam spremnost da i dalje lično doprinosim snaženju bilateralne saradnje - rekao je Vučić
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