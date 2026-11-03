KAKAV ŠOK! I bivši selektor Srbije biće saslušan u policiji

PRAVO niotkuda!

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Košarkaški potres dobija epilog na sudu! Nakon što je suvlasnik AEK-a izneo teške optužbe, srpski strateg pozvan da svedoči o utakmici koja je trajala skoro tri sata, a koju je vodila uhapšena sudijka Vasiliki Karuha.

Veliki korupcijski skandal oko nameštanja utakmica, koji već mesecima urušava temelje grčkog sporta, dobio je novu, dramatičnu epizodu sa srpskim akterom u glavnoj ulozi. Kako prenose tamošnji mediji, iskusni i trofejni srpski stručnjak Dragan Šakota (bio i selektor reprezentacije Srbije i Crne Gore 2006. godine na SP u Tokiju) biće saslušan u narednim danima kao jedan od ključnih svedoka u tekućoj policijskoj i sudskoj istrazi.

Ovaj radikalan obrt usledio je nakon što je Makis Angelopulos, suvlasnik atinskog AEK-a, zvanično svedočio pred istražnim organima i izneo sve informacije kojima klub raspolaže. Rukovodstvo AEK-a donelo je jednoglasnu odluku da pruži punu podršku optužnici i aktivno se uključi u potpuno raskrinkavanje koruptivne mreže, a Šakotino svedočenje smatra se ključnim za potvrdu tih navoda.

Prema saznanjima iz istrage, pod lupom policije nalazi se nekoliko spornih mečeva, ali je u apsolutnom fokusu utakmica koju je AEK odigrao u gostima protiv Promiteasa 16. novembra 2024. godine.

Podsetimo, taj susret je završen pobedom Promiteasa, ali su ga obeležili do tada neviđeni skandali i tenzije koje su na kraju eskalirale u opšti haos. Dragan Šakota je zbog žestokih protesta isključen sa meča nakon dve dodeljene tehničke greške, što je izazvalo bes među igračima i navijačima AEK-a. Nedugo zatim, parket je morao da napusti i košarkaš Mindaugas Kuzminskas.

Sukobi među igračima i serija kontroverznih sudijskih odluka doveli su do toga da meč traje skoro tri sata, a bezbednost je bila toliko ugrožena da je policija naredila pražnjenje dela tribina sa gostujućim navijačima.

Ono što celoj priči daje posebno mračan ton jeste činjenica da je glavna sudijka sa tog istorijski skandaloznog meča, Vasiliki Karuha, u međuvremenu uhapšena u velikoj policijskoj akciji protiv sportske mafije.

Grčka javnost sa nestrpljenjem iščekuje iskaz srpskog košarkaškog vizionara, jer bi njegovo svedočenje o direktnim dešavanjima na parketu i pritiscima kojima je bio izložen moglo da zada konačan udarac koruptivnom sistemu. S obzirom na to da se u Grčkoj trenutno vodi pravi „rat” koji preti da Panatinaikosu oduzme ranije trofeje i potpuno prekroji istoriju tamošnje košarke, Šakotine reči imaće težinu sportskog zemljotresa.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.