ZAPADNA EVROPA U PLAMENU SOCIJALNOG GNEVA: „Noć veštica“ prerasla u anarhiju

TALAS uličnog nasilja i masovnih protesta zapljusnuo je srce Zapadne Evrope, ostavljajući iza sebe zapaljene barikade, demolirane radnje i na desetine povređenih na obe strane sukoba.

AP Photo/Emma Da Silva

Ono što je u Nemačkoj počelo kao koordinisani bunt mlade generacije protiv socijalne nepravde i najavljenog reformisanja vojne obaveze, preko noći se transformisalo u opšti haos koji se munjevito prelio i na švajcarske gradove. Istovremeno, Lisabon i Porto vode sopstveni rat sa ogorčenim građanima. Scene prevrnutih automobila u plamenu i pripadnika specijalne policije koji jurišaju pod kišom kamenica i pirotehnike jasno pokazuju koliko je dubok jaz između građana i institucija starog kontinenta.

Nemački gradovi pod opsadom ekstremista

Pokret pod nazivom „Generacija Z rešava“ izveo je više od sto hiljada mladih na ulice tridesetak nemačkih gradova, zahtevajući veća ulaganja u prosvetu, niže troškove života i hitno zaustavljanje novih zakonskih rešenja o regrutaciji i vojnoj službi. Ipak, mirni dnevni skupovi u večernjim satima potpuno su izmakli kontroli kada su masu preuzele ekstremne levičarske grupacije.

Najdramatičnije je bilo u Frankfurtu, finansijskom centru zemlje, gde su maskirani izgrednici demolirali uže gradsko jezgro. Policija je bila prinuđena da blokira glavnu trgovačku ulicu Cajl, nakon što su izgrednici provalili u više objekata. Na meti se našla i prodavnica lovačke opreme, iz koje su napadači uspeli da iznesu nekoliko komada vatrenog naoružanja. Vlast u pokrajini Hesen otvoreno govori o šoku zbog surovosti, navodeći da su među demonstrante ubačeni profesionalni huligani naoružani čekićima za razbijanje stakla i zapaljivim smešama.

Ništa mirnije nije bilo ni u Kelnu, gde su prema tvrdnjama policije letele flaše i bicikli na pripadnike hitnih službi ispred same katedrale, što je rezultiralo ekspresnom zabranom daljeg marša. Hamburg je osvanuo sa zapaljenim barikadama, dok je u Berlinu policija upotrebila vodene topove kako bi razbila nasilne grupe kod Brandenburške kapije. Kancelar Fridrih Merc oštro je osudio divljanje, poručivši da savezna vlada neće imati ni mrvu tolerancije za one koji napadaju policiju i pljačkaju privatnu imovinu.

Blokada hitne pomoći i zapaljene barikade

Gotovo identičan, ali još radikalniji razvoj događaja odigrao se u susednoj Švajcarskoj. Neodobreni protesti pod parolom „I nama je svega dosta“ pretvorili su Cirih i Bazel u zone otvorenog sukoba. U Cirihu su se stotine demonstranata, od kojih su mnogi iskoristili kostime za Noć veštica kako bi sakrili identitet, sukobili sa policijom u okolini Langštrase i trga Helvecija.

Da su događaji prerasli okvire uobičajenih uličnih protesta i pretvorili se u potpuno bezvlašće, potvrđuje podatak da je razjarena masa napala patrolu koja je pokušavala da omogući prolaz sanitetskom vozilu. Medicinska ekipa je pokušavala da se probije do mesta nesreće u kojoj je teško povređen jedan petnaestogodišnjak, ali su snage bezbednosti bile prinuđene na privremeno povlačenje pre nego što je povređeni maloletnik zbrinut. Tek nakon upotrebe suzavca, gumenih metaka i vodenih topova, policija je uspela da rasturi nasilnu masu, koja se potom razbežala u nekoliko manjih grupa nastavljajući da pali kontejnere, automobile i iznajmljene trotinete. U Bazelu je grupa od oko 150 ljudi demolirala Klaraplac i park Sent Johan, zbog čega je javni prevoz u gradu satima bio u potpunom prekidu.

Portugalski fitilj stambene krize

Dok se centralna Evropa guši u dimu socijalnih nemira, na krajnjem zapadu kontinenta bukti rat zbog krova nad glavom. Portugalija preživljava jednu od najtežih kriza na tržištu nekretnina u svojoj istoriji, a predlog novog zakona koji omogućava lakše iseljavanje podstanara i ukida gornju granicu zakupnina isterao je hiljade ljudi na ulice Lisabona i Porta.

Nakon masovnog protesta u prestonici, stotine aktivista podigle su šatorsko naselje na centralnom trgu Rosio. Odgovor države bio je brutalan – u ranim jutarnjim satima desetine specijalaca sa psima upale su među šatore, koristeći pendreke i štitove u pokušaju da uklone kamp. Epilog ove intervencije, kao i slične operacije na trgu Dom Žoao u Portu, jeste na desetine povređenih demonstranata i trinaest pripadnika policije koji su završili u bolnicama, dok nevladin sektor optužuje vladu premijera Luisa Montenegra za prekomernu upotrebu sile nad sopstvenim građanima.

Kritična tačka

Eksplozija uličnog nasilja u tri ekonomski potpuno različita sistema pokazuje da se Evropa više ne suočava sa lokalnim incidentima, već sa dubokim, strukturalnim poremećajem. Kombinacija galopirajuće inflacije, nedostatka perspektive za mlade i sve oštrijih odgovora organa reda stvara opasan koktel anarhije. Slike radnji zakovanih daskama u Berlinu i Lisabonu svedoče o tome da je dugogodišnja stabilnost zapadnih demokratija ozbiljno poljuljana, a da su trgovi postali jedino preostalo poprište za rešavanje nagomilanih socijalnih računa.

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