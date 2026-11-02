UPOZORENJE VOZAČIMA: U Požarevcu u toku obnova Ulice Vuka Karadžića
U ŠIREM centru Požarevca u toku je obnova Ulice Vuka Karadžića.
Zbog toga je za saobraćaj potpuno biti zatvoren deo ove ulice koji vodi od Bulevara do ukrštanja sa ulicama Vojske Jugoslavije i Ilije Petrovića. Za vreme radova, vozači mogu koristiti alternativne pravce: Pionirski trg, Ulicu Nemanje Tomića i Ulice Bože Dimitrijevića. Iz JKP „Požarevac put“ apeluju na vozače i pešake da budu oprezni i da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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