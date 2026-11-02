Srbija

UPOZORENJE VOZAČIMA: U Požarevcu u toku obnova Ulice Vuka Karadžića

Dušanka Novković

02. 11. 2026. u 09:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U ŠIREM centru Požarevca u toku je obnova Ulice Vuka Karadžića.

УПОЗОРЕЊЕ ВОЗАЧИМА: У Пожаревцу у току обнова Улице Вука Караџића

D.N.

Zbog toga je za saobraćaj potpuno biti zatvoren deo ove ulice koji vodi od Bulevara do ukrštanja sa ulicama Vojske Jugoslavije i Ilije Petrovića. Za vreme radova, vozači mogu koristiti alternativne pravce: Pionirski trg, Ulicu Nemanje Tomića i Ulice Bože Dimitrijevića. Iz JKP „Požarevac put“ apeluju na vozače i pešake da budu oprezni i da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)