"JOŠ RANO ZA IMENA PREMIJERA I MINISTARA" Srdanović: Tek kada dobijemo konačne rezultate izbora možemo da govorimo o tome
PRVI kandidat na Studentskoj listi Ilija Srdanović izjavio je da će prvi korak te liste kada formira Vladu biti uspostavljanje vladavina prava i naveo da je "još rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara".
Srdanović je rekao da će, kada Republička izborna komisija posle ponavljanja glasanja na više od 50 biračkih mesta, proglasi konačne rezulte, početi odbrojavanje dana do konstituisanja nove Vlade.
- Prvi koraci nove Vlade biće vezani za vladavinu prava i preuzimanje najvažnijih upravljačkih mehanizama u izvršnoj vlasti, koje će da obezbede jednakost za sve. Još je rano spekulisati ime novog premijera i imena ministara. Tek kada dobijemo konačne rezultate izbora možemo da govorimo o tome - naveo je Srdanović u razgovoru za Nova.rs.
Kada je reč o budućem premijeru i ministrima, rekao je da za te pozicije ima više kvalitetnih kandidata na listi, ali da je o tome još rano govoriti.
Srdanović je rekao da će, ukoliko ima potvrda o učinjenim krivičnim delima od strane bilo kog lica, koje je učesnik u političkom ili bilo kom drugom delu života, u ekonomiji, privredi, javnom sektoru, tužilaštvo pokrenuti postupak.
Govoreći o medijima, naveo je da je u programu Studentske liste temeljna vrednost društva - sloboda medija za sve i da "sloboda uređivačke politike mora da bude poštovana u skladu sa našim zakonom".
(Tanjug)
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