Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Немања Пејчић

03. 11. 2026. u 09:07

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Utorak

19.00 Sirijus - Halštad 1 (1.31)

20.45 Pul - Henvel taun 1 (1.82)

21.00 Viljareal - PSŽ 2 (1.72)

Kvota: 4.10

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