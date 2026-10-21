Politika

NOVA SRAMOTA "STUDENTSKE LISTE": Za njih je Mladić ratni zločinac, a Orić i Gotovina nevini ljudi (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 08:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KATARINA Stanković, visoko pozivonirana kandidatkinja na "Studentskoj listi" još jednom je potvrdila kakva je njihova ideologija i mržnja prema sopstvenomm narodu.

НОВА СРАМОТА СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ: За њих је Младић ратни злочинац, а Орић и Готовина невини људи (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/@ModestiBlejz3

Naime, tokom jednog od gostovanja istakla je kako se odluke sudova moraju poštovati i prihvatiti kao apsolutno ispravne, odgovarajući na pitanje o Ratku Mladiću.

Dakle, shodno ovome za njih je Ratko Mladić ratni zločinac, dok su krvnoco koji su ubijali i mučili Srbe, kao što su Naser Orić i Ante Gotovina plemeniti ljudi.

Ovo je samo još jedan šamar nevinom srpskog narodu koji je stradao i čiji tragično izgubljeni životi, danas nekima ne vrede ništa.

Sramota!

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa