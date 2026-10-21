NOVA SRAMOTA "STUDENTSKE LISTE": Za njih je Mladić ratni zločinac, a Orić i Gotovina nevini ljudi (VIDEO)
KATARINA Stanković, visoko pozivonirana kandidatkinja na "Studentskoj listi" još jednom je potvrdila kakva je njihova ideologija i mržnja prema sopstvenomm narodu.
Naime, tokom jednog od gostovanja istakla je kako se odluke sudova moraju poštovati i prihvatiti kao apsolutno ispravne, odgovarajući na pitanje o Ratku Mladiću.
Dakle, shodno ovome za njih je Ratko Mladić ratni zločinac, dok su krvnoco koji su ubijali i mučili Srbe, kao što su Naser Orić i Ante Gotovina plemeniti ljudi.
Ovo je samo još jedan šamar nevinom srpskog narodu koji je stradao i čiji tragično izgubljeni životi, danas nekima ne vrede ništa.
Sramota!
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