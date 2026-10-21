POSLANICI AMPUTIRANA I DRUGA NOGA: Pojavile se nove informacije o napadaču Helen Hejns, porodice im se poznaju od ranije

AUSTRALIJSKOJ poslanici Helen Hejns lekari su morali da amputiraju i drugu nogu nakon što se u nju automobilom navodno zaleteo levičarski aktivista.

Foto: Tanjug/Mick Tsikas/AAP Image via AP

Osumnjičeni je optužen nakon zastrašujućeg "ciljanog" napada u kojem je poslanica (65) više puta udarena vozilom "tojota lend kruzer", pre nego što je ostala priklještena ispod njega."Nadali smo se da će joj desna noga biti spasena, ali jutros, odnosno danas po podne, hirurzi su morali da joj odstrane i desnu nogu. Ipak, dobra vest u svemu ovome jeste to što je Helen živa i stabilno. To je najvažnije za našu porodicu", rekao je Helenin suprug Fil.

Napadač Brendan Njudžent suočava se sa optužbama za opasnu vožnju sa nanošenjem teških telesnih povreda, namerno nanošenje teških telesnih povreda i nanošenje povreda javnom zvaničniku Komonvelta, piše San.

Phil Haines confirms that Helen has tragically now also lost her second leg 😢 but she is stable and alive.🩵 #auspol https://t.co/UtR0stkRKo — stranger (@strangerous10) October 21, 2026

Optužen je da se automobilom zaleteo u australijsku zvaničnicu dok je u ponedeljak u Vangarati vadila stvari iz gepeka svog automobila. Svedoci tvrde da je vozač zatim ubacio u rikverc i udario Helen i drugi put, naveo je ministar unutrašnjih poslova Toni Berk.

Porodica napadača bila bliska sa poslanicom

Savladali su ga hrabri lokalni meštani, koji navode da su kod njega pronašli i nož.

Poslanica je helikopterom prebačena u bolnicu u Melburnu sa teškim povredama donjeg dela tela i u ponedeljak uveče je podvrgnuta operaciji leve noge. Dan kasnije morala je da bude podvrgnuta i drugoj amputaciji, na desnoj nozi.

Njudžentov otac izjavio je da je Helen, nezavisna poslanica, decenijama bila porodična prijateljica, nazvavši napad "poražavajućim i neshvatljivim".

Foto: Tanjug/Mick Tsikas/AAP Image via AP

Istražitelji navode da Njudžent ima zabrinjavajuću prošlost. U periodu koji je prethodio napadu vozilom na internetu se žalio da je "švorc" i da živi sa "hroničnim bolom", a 2023. godine oštro je istupao protiv australijsko-izraelskih vojnih ugovora. Njudžent je čak optužio australijskog premijera Entonija Albaneza da "započinje Treći svetski rat" zbog saradnje sa bivšim američkim predsednikom Džoom Bajdenom, pokazuju njegove objave na društvenim mrežama, piše San.

Policija još nije utvrdila da li su njegovi politički ili ekološki stavovi bili razlog navodnog napada, te motiv i dalje ostaje nejasan. On ostaje u pritvoru nakon kratkog saslušanja pred Prekršajnim sudom u Vangarati u sredu ujutru.

Na stotine ljudi pružilo je podršku povređenoj poslanici nakon što je hitno prevezena u bolnicu. Njen suprug Fil rekao je da su preplavljeni cvećem i poklonima, ali je sada zamolio sve koji žele da pruže podršku da umesto toga doniraju humanitarnoj organizaciji "Save the Children".

Par sledećeg meseca obeležava 40. godišnjicu braka.

U međuvremenu, lokalni berberin-heroj Riki Džefris otkrio je da je istrčao iz svog lokala kako bi savladao navodnog napadača. Ovaj otac troje dece izjavio je za "7Njuz" da je čuo "glasan prasak" i izjurio napolje, a potom izvukao osumnjičenog iz automobila i razoružao ga.

Premijer Entoni Albaneze izjavio je da podvig berberina služi kao "podsetnik da u najtežim trenucima vidimo ono najbolje u australijskom duhu".

- Sve naše misli su danas uz Helen Hejns, njenu porodicu, njen tim, njene brojne prijatelje i celu njenu zajednicu - poručio je premijer.

(Kurir)

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