JURIMO TREĆI U NIZU: Ovo je "Tip" - tiket za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljivih predloga.

Peter De Voecht / PsnewZ / Profimedia

Jučerašnji tiket dana smo lepo pogodili i prošli ukupnu kvotu nešto preko tri. Na linku OVDE proverite taj tiket, a evo i današnjih predloga:

Sreda 19.00 Keramika Kleopatra - Petrodžet GG (1,85)

21.00 Klub Briž - Lens 1 (1.97)

0.00 Montevideo siti - Atletiko Mineiro 3+ (1,87) Ukupna kvota: 6.81

Keramika Kleopatra - Petrodžet

Keramika Kleopatra je dobro započela sezonu i nalazi se na šestom mestu na tabeli sa 12 bodova i gol-razlikom 11:7 posle šest odigranih utakmica. Iako je u prethodnom kolu ubedljivo poražena na gostovanju kod lidera Piramidsa (1:4), pre toga je ostvarila tri uzastopne prvenstvene pobede, uz veoma efikasan napad. Na domaćem terenu igra ofanzivno i redovno stvara veliki broj prilika pred protivničkim golom.

Petrodžet zauzima 11. mesto sa osam bodova i gol-razlikom 10:10, što ukazuje na otvoren stil igre. Gosti su u seriji od pet uzastopnih prvenstvenih utakmica u kojima su oba tima postigla bar po jedan gol. Posle pobeda nad El Gunom (2:1) i Al Masrijem (2:1), u prošlom kolu su odigrali još jedan efikasan meč, remizirajući sa Vadi Deglom (2:2).

Očekuje se zanimljiva utakmica sa dosta prilika, jer obe ekipe neguju napadački fudbal. Ceramika Kleopatra će pokušati da se brzo oporavi od ubedljivog poraza i nametne svoj ritam pred domaćim navijačima, dok je Petrodžet već pokazao da može da zatrese mrežu različitih protivnika, ali i da ima problema u odbrani. Sve to upućuje na visoku verovatnoću da oba tima postignu gol.

Klub Briž - Lans

Briž je u sjajnoj formi i trenutno ima pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima. U domaćem prvenstvu zauzima drugo mesto sa 21 bodom i impresivnom gol-razlikom 19:4. U Ligu šampiona ulazi sa velikim samopouzdanjem posle spektakularne pobede nad Interom u gostima (4:3). Napad funkcioniše odlično, a na svom terenu, uz podršku navijača, Briž igra energično i uspeva da kontroliše dešavanja na terenu.

Lans ima znatno promenljivije rezultate ove sezone i trenutno je osmi u domaćem prvenstvu sa deset bodova. Iako je nedavno slavio na gostovanju Troa (3:1), nastupi u evropskim takmičenjima otkrili su određene slabosti, što je posebno došlo do izražaja u porazu od Sportinga (0:2) na domaćem terenu. Odbrana francuskog tima pokazuje ranjivost protiv kvalitetnih rivala, što bi moglo da predstavlja veliki problem na ovom zahtevnom gostovanju.

Oba tima imaju po tri boda u Ligi šampiona, pa je ovaj susret važan za njihov položaj na tabeli. Ipak, trenutna forma jasno ide u prilog domaćinu. Briž deluje veoma moćno u napadu, postiže golove u kontinuitetu i ima razloga da veruje u nastavak pobedničkog niza, dok Lans još traži stabilnost u igri. Sve ukazuje na to da bi domaći tim mogao da iskoristi prednost svog terena i stigne do novog trijumfa.

Montevideo siti - Atletiko Mineiro

Montevideo siti očekuje izuzetno težak zadatak pred domaćim navijačima, jer mora da nadoknadi ogroman zaostatak posle poraza od 0:3 u prvom polufinalnom meču. Forma domaćina nije ohrabrujuća, pošto je u poslednjem kolu urugvajskog prvenstva izgubio na gostovanju Albionu (1:2). Iako ima kvalitetne napadače i moraće da krene ofanzivno od prvog minuta, problemi u odbrani mogli bi skupo da ga koštaju.

Atletiko Mineiro dolazi na revanš sa velikom prednošću posle ubedljive pobede od 3:0 u prvom susretu, a trenutno se nalazi u dobroj formi. U brazilskoj Seriji A zauzima šesto mesto i u ovaj meč ulazi posle dva uzastopna trijumfa, nad Santosom (2:1) i Koritibom (1:0). Gosti poseduju kvalitet i iskustvo da kontrolišu ritam utakmice, dok njihovi brzi napadi predstavljaju ozbiljnu pretnju protivnicima koji ostavljaju prostor u odbrani.

S obzirom na ishod prvog meča, Montevideo će morati da preuzme veliki rizik i napadne od početka, što bi moglo da ostavi dosta prostora za opasne kontranapade gostiju. Atletiko Mineiro je već pokazao da ume da iskoristi slabosti protivničke odbrane, pa bi otvorena igra mogla da donese dinamičan susret sa prilikama na obe strane.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć