Politika

SRDANOVIĆ MISLI DA SU LJUDI MALOUMNI: Ubeđuje nas da je studentski pokret nenasilan, a zapravo su najobičnije siledžije (VIDEO)

В. Н.

21. 10. 2026. u 08:40

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ILIJA Srdanović, nosilac "studentske liste", misli da su ljudi maloumni, ubeđuje nas da je studentski pokret nenasilan, a zapravo je reč o najobičnijim siladžijama!

СРДАНОВИЋ МИСЛИ ДА СУ ЉУДИ МАЛОУМНИ: Убеђује нас да је студентски покрет ненасилан, а заправо су најобичније силеџије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Podsetimo se - ovo su "nenasilne metode" blokadera:

▪️tukli policajce i bacali pirotehniku na njih

▪️išli ljudima po kućama i plašili njihove porodice i decu
▪️palili prostorije SNS-a
▪️uništavali prostorije SNS-a
▪️linčovali pristalice SNS-a koji su išli na svoje mitinge
▪️tukli dekane koji im nisu po volji
▪️UMALO PIŠTOLjEM UBILI ČOVEKA PUCNjEM IZ PIŠTOLjA
▪️UMALO UBILI ČOVEKA NAPADOM NOŽEM
▪️POGODILI NOVINARA KAMENČUGOM U GLAVU
▪️sekirom razbili štand Ujedinjene Srbije
▪️pesnicom u glavu udarili ženu

Sve je jasno! Nasilnici, da nema većih! 

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