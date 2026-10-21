SRDANOVIĆ MISLI DA SU LJUDI MALOUMNI: Ubeđuje nas da je studentski pokret nenasilan, a zapravo su najobičnije siledžije (VIDEO)

ILIJA SRDANOVIĆ UBEĐEN DA SU LJUDI MALOUMNI: Ubeđuje nas da je studentski pokret 'NENASILAN' a zapravo su najobičnije SILEDŽIJE! 'NENASILNE METODE' BLOKADERA: ▪️tukli policajce i bacali pirotehniku na njih ▪️išli ljudima po kućama i plašili njihove porodice i decu ▪️palili prostorije SNS-a ▪️uništavali prostorije SNS-a ▪️linčovali pristalice SNS-a koji su išli na svoje mitinge ▪️tukli dekane koji im nisu po volji ▪️UMALO PIŠTOLJEM UBILI ČOVEKA PUCNJEM IZ PIŠTOLJA ▪️UMALO UBILI ČOVEKA NAPADOM NOŽEM ▪️POGODILI NOVINARA KAMENČUGOM U GLAVU ▪️sekirom razbili štand Ujedinjene Srbije ▪️pesnicom u glavu udarili ženu — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 20, 2026