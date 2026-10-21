SRDANOVIĆ MISLI DA SU LJUDI MALOUMNI: Ubeđuje nas da je studentski pokret nenasilan, a zapravo su najobičnije siledžije (VIDEO)
ILIJA Srdanović, nosilac "studentske liste", misli da su ljudi maloumni, ubeđuje nas da je studentski pokret nenasilan, a zapravo je reč o najobičnijim siladžijama!
Podsetimo se - ovo su "nenasilne metode" blokadera:
▪️tukli policajce i bacali pirotehniku na njih
▪️palili prostorije SNS-a
▪️uništavali prostorije SNS-a
▪️linčovali pristalice SNS-a koji su išli na svoje mitinge
▪️tukli dekane koji im nisu po volji
▪️UMALO PIŠTOLjEM UBILI ČOVEKA PUCNjEM IZ PIŠTOLjA
▪️UMALO UBILI ČOVEKA NAPADOM NOŽEM
▪️POGODILI NOVINARA KAMENČUGOM U GLAVU
▪️sekirom razbili štand Ujedinjene Srbije
▪️pesnicom u glavu udarili ženu
Sve je jasno! Nasilnici, da nema većih!
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)