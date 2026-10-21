Tip fudbal

Tip predlaže Ligu šampiona

О. М.

21. 10. 2026. u 08:33

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Nastavlja se treće kolo ligaške faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.

Тип предлаже Лигу шампиона

Foto: AP Photo/Luca Bruno

Liga šampiona 

18.45 Komo - Mančester J. GG (1,47)

18.45 Lil - Galatasaraj 1 (2,27)
21.00 Sporting - LASK 1(AH-2) (1,82)
21.00 Aston vila - Viking 1&GG (2,22)
21.00 Real M. - RB Lajpcig 1&GG (1,97)
 

Ukupna kvota: 26,56

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