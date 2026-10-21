Horor na nebu: Mladoj zvezdi pozlilo, avion morao hitno da sleti
Prava drama odigrala se u avionu NHL ekipe Pitsburg Pingvins, kada je mladom hokejašu Benu Kindelu iznenada pozlilo tokom leta!
Zbog zdravstvenog problema 19-godišnjeg napadača, avion je morao da se vrati na aerodrom u Solt Lejk Sitiju, a po sletanju ga je čekala hitna medicinska pomoć.
Ekipa iz Pitsburga vraćala se kući nakon gostovanja Juti Mamutu, protiv koje je prethodne večeri izgubila rezultatom 5:4. Međutim, putovanje se pretvorilo u veliku zabrinutost kada je Kindelu pozlilo ubrzo nakon poletanja.
Srećom, u avionu se nalazio i klupski lekar, doktor Darmes Vjas, zajedno sa članovima medicinskog tima, koji su odmah pritekli u pomoć mladom hokejašu. Avion se ubrzo vratio na Međunarodni aerodrom u Solt Lejk Sitiju, gde je čekalo vozilo hitne pomoći.
Kindel je potom prevezen u bolnicu Univerziteta Juta, gde je zadržan radi dodatnih pregleda.
Nakon dramatičnog događaja, iz kluba su stigle informacije koje su donekle umirile navijače. Pingvinsi su saopštili da je njihov igrač svestan, orijentisan i u stabilnom stanju.
- Avion Pitsburg Pingvinsa vratio se danas na Međunarodni aerodrom u Solt Lejk Sitiju ubrzo nakon poletanja zbog zdravstvenog problema koji je doživeo napadač Ben Kindel. Klupski lekar, doktor Darmes Vjas iz medicinskog centra UPMC, kao i članovi medicinskog osoblja, bili su u avionu i odmah su pritekli Benu u pomoć. Po sletanju je čekalo vozilo hitne pomoći, a on je prevezen u bolnicu Univerziteta Juta radi dodatnih pregleda. Ben je svestan, orijentisan i u stabilnom stanju" navodi se u saopštenju kluba.
Iz Pitsburga su istakli i da su zdravlje igrača i privatnost njihovih porodica na prvom mestu, uz poruku da će nove informacije biti objavljene kada to bude primereno.
Za sada nije saopšteno šta je tačno izazvalo zdravstveni problem, pa detalji o uzroku incidenta ostaju nepoznati.
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