Politika

SKANDAL NA ULICI: Podivljali blokader skače pred građanima i pravi haos (VIDEO)

В.Н.

20. 10. 2026. u 10:06

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Na društvenim mrežama kruži snimak koji prikazuje nesvakidašnju scenu na ulici — blokader skače nasred kolovoza, dok ga njegovi istomišljenici iz pozadine bodre.

СКАНДАЛ НА УЛИЦИ: Подивљали блокадер скаче пред грађанима и прави хаос (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Prema onome što se vidi na snimku, učesnici ovog performansa ometaju odvijanje saobraćaja i uznemiravaju prolaznike, dok se atmosfera pretvara u pravi ulični haos.

Umesto da se ulica nesmetano koristi za kretanje građana i vozila, prizor obeležavaju skakanje, povici i ponašanje koje ostavlja utisak potpunog odsustva kontrole.

Ovakve scene ponovo otvaraju pitanje dokle mogu da idu blokade i ko snosi odgovornost kada se zbog njih remete svakodnevni život i sloboda kretanja građana.

 

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