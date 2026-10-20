SKANDAL NA ULICI: Podivljali blokader skače pred građanima i pravi haos (VIDEO)
Na društvenim mrežama kruži snimak koji prikazuje nesvakidašnju scenu na ulici — blokader skače nasred kolovoza, dok ga njegovi istomišljenici iz pozadine bodre.
Prema onome što se vidi na snimku, učesnici ovog performansa ometaju odvijanje saobraćaja i uznemiravaju prolaznike, dok se atmosfera pretvara u pravi ulični haos.
Umesto da se ulica nesmetano koristi za kretanje građana i vozila, prizor obeležavaju skakanje, povici i ponašanje koje ostavlja utisak potpunog odsustva kontrole.
Ovakve scene ponovo otvaraju pitanje dokle mogu da idu blokade i ko snosi odgovornost kada se zbog njih remete svakodnevni život i sloboda kretanja građana.
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