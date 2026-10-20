SKANDAL NA ULICI: Podivljali blokader skače pred građanima i pravi haos (VIDEO)

Na društvenim mrežama kruži snimak koji prikazuje nesvakidašnju scenu na ulici — blokader skače nasred kolovoza, dok ga njegovi istomišljenici iz pozadine bodre.

Foto: Printskrin

Prema onome što se vidi na snimku, učesnici ovog performansa ometaju odvijanje saobraćaja i uznemiravaju prolaznike, dok se atmosfera pretvara u pravi ulični haos.

Umesto da se ulica nesmetano koristi za kretanje građana i vozila, prizor obeležavaju skakanje, povici i ponašanje koje ostavlja utisak potpunog odsustva kontrole.

Ovakve scene ponovo otvaraju pitanje dokle mogu da idu blokade i ko snosi odgovornost kada se zbog njih remete svakodnevni život i sloboda kretanja građana.