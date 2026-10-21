STUDENTSKA LISTA ZAHTEVA: Hoćemo drugačiju himnu - "Bože pravde" je previše srpska!

STUDENTSKA lista zahteva da se promeni himna "Bože pravde". Pokazali su još jednom da im ništa nije sveto.

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Traže drugačiju himnu, jer im je "Bože pravde" previše srpska.

- Šta ćemo s himnom? Ja bih stvarno rado glasala da se himna promeni. Neko je rekao da Vostani Serbije nije himčina i zanima me zašto. Treba nam himna za sve ljude koji žive ovde. Imamo druge veroispovesti, imamo ateiste, agnostike - navodi jedna blokaderka.

Inače, radi se o blokaderki čija ćerka je autor spotova FDU za tzv. "studentsku listu."