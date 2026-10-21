STUDENTSKA LISTA ZAHTEVA: Hoćemo drugačiju himnu - "Bože pravde" je previše srpska!
STUDENTSKA lista zahteva da se promeni himna "Bože pravde". Pokazali su još jednom da im ništa nije sveto.
Traže drugačiju himnu, jer im je "Bože pravde" previše srpska.
- Šta ćemo s himnom? Ja bih stvarno rado glasala da se himna promeni. Neko je rekao da Vostani Serbije nije himčina i zanima me zašto. Treba nam himna za sve ljude koji žive ovde. Imamo druge veroispovesti, imamo ateiste, agnostike - navodi jedna blokaderka.
Inače, radi se o blokaderki čija ćerka je autor spotova FDU za tzv. "studentsku listu."
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