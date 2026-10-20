JUČE SMO PROŠLI: Evo današnjeg TIP-a dana

Odbrana gostiju ne može da izdrži nalete lidera, a napad je tradicionalno neubedljiv na ovom terenu

Credit: Nir Keidar / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

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Za današnji TIP dana ostajemo na severu Evrope, idemo u Švedsku gde verujemo da je kec na lidera prvenstva value bet:

Norćeping ima odličnu priliku da pred svojim navijačima opravda ulogu favorita i osvoji tri boda protiv Erebroa, ekipe koja se nalazi pri dnu tabele.

Lider prvenstva u ovaj susret ulazi sa jasnom prednošću u kvalitetu i rezultatima, pa je pobeda domaćina logičan izbor za tip dana.

Norćeping je posle 26 odigranih kola ostvario 18 pobeda, uz gol-razliku 52:16. Takav učinak pokazuje da ekipa uspešno spaja efikasan napad i čvrstu odbranu, što joj je omogućilo da se izdvoji na vrhu tabele. Pred domaćom publikom ima priliku da nastavi u istom ritmu i napravi novi korak ka ostvarenju sezonskih ambicija.

Erebro, s druge strane, ima mnogo više problema. Pretposlednje mesto na tabeli i negativan rezultatski bilans jasno pokazuju da gosti nisu na nivou vodećih ekipa. Odbrana im je znatno ranjivija, a protiv ovako raspoloženog rivala biće im teško da izbegnu konstantan pritisak. Uspevali su da zatresu mrežu samo jednom na poslednjih šest susreta u Norćepingu.

Iako je u fudbalu uvek moguće iznenađenje, sve važne polazne tačke ovog susreta idu u prilog Norćepingu. Razlika u učinku, kvalitetu i poziciji na tabeli daje dovoljno razloga da se poverenje ukaže domaćinu.

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